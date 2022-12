‘Het Witte Paard’ in Blankenberge vergroot het aanbod en lanceert de eerste namen voor de zomer van 2023

‘Het Witte Paard Theater’ bouwt verder op het succes van de voorbije jaren. De vernieuwing van de zomershows en de geslaagde dinnershows doen verlangen naar meer. De zomer van 2023 wordt er een vol nieuwigheden. Het Blankenbergse theater kondigt alvast twee zomershows en een verlengde speelkalender aan en belooft later nog meer verrassingen. De muzikale avondshow ‘It’s My Life’, met nieuwkomers Ianthe Tavernier (Buurtpolitie, 40-45, Daens) en Maarten Cox (Idool, TV Plus), wordt een show vol zang, dans en internationale circusacts. Tijdens de nostalgische namiddagshow ‘De Tijd van Toen’ staat Jacky Lafon samen met haar gasten garant voor een klassieke revueshow met een lach en een traan.

Vanaf 20 juli 2023 staat Ianthe Tavernier (Buurtpolitie, 40-45, Daens) voor het eerst op het podium van ‘Het Witte Paard Theater’ tijdens de nieuwste avondshow ‘It’s My Life’. Ook Maarten Cox (Idool, TV Plus) prijkt op de affiche en staat zo voor het eerst sinds hun deelname aan Idool in 2004 terug samen op de planken met de ondertussen vaste waarde Sandrine, die onlangs nog vijfsterrenrecensies kreeg voor haar prestaties in de musical ‘Josephine B’. Ook de Nederlandse musicalster Clayton Peroti is opnieuw van de partij. Samen beloven ze de zaal deze zomer vocaal en muzikaal in vuur en vlam te zetten. Bijzonder trots is Het Witte Paard Theater ook op de terugkeer van de bekende komiek Jan Van Dyke. Zijn beroemde strandstoel prijkt dan ook centraal op de affiche. Samen met vier internationale circusacts en de Vegas Showgirls vervolledigt hij de veelbelovende cast van ‘It’s My Life’.

‘It’s my Life’, van 20 juli tot en met 16 september 2023, 20u30, www.witte-paard.be

Jan Wuytens mag dan weer optreden in de show van Jacky Lafon. © PADI/Jens

Revuelegende Jacky Lafon geeft al jaren het beste van zichzelf in Blankenberge. Haar vele fans dragen haar dan ook op handen. Volgende zomer is ze opnieuw de gastvrouw tijdens een gloednieuwe nostalgische middagshow ‘De Tijd van Toen’. Samen met zangeres Vanessa Chinitor (Eurosongfestival 1999) en zangers David Vandyck en Jan Wuytens maakt ze een ‘trip down memory lane’. Reken op een revue zoals die hoort te zijn: ambiance, humor en een grote portie glitter en glamour. Voor het eerst zal deze middagshow zelfs tot eind oktober te zien zijn. (PADI)

‘De Tijd van Toen’, van 6 augustus tot en met 22 oktober 2023, 14u00, www.witte-paard.be