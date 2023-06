Het Witte Paard in Blankenberge kijkt uit naar een ambieuze zomer en gaat van 60 naar 110 shows, én voor de allereerste keer komen er in het najaar ook varietéshows ‘Winter Wonderland’!

Het Witte Paard in Blankenberge zit helemaal niet stil. Integendeel, voor het eerst in de lange geschiedenis van deze bijzondere Blankenbergse zaal staan er maar liefst drie verschillende eigen zomerproducties op de planning, namelijk ‘It’s My Live (20 juli tot 16 september), ‘Van Dyke & Friends (20 juli tot 9 september) en ‘De Tijd Van Toen’ (6 augustus tot 30 september). En er is nog méér nieuws: Ben Van den Keybus zei dat Het Witte Paard vanaf november tot eind januari nu ook een eigen varietéshow ‘Winter Wonderland’ zal lanceren. We mogen ook de ‘Dinnershows’ niet vergeten. Er stonden er 20 op ’t programma, maar het werden er uiteindelijk 30. Ook deze ‘Dinnershows’ komen terug in het najaar.

Tijdens de persvoorstelling in WP Hotel Riant Séjour op de Zeedijk van Blankenberge waren ook Marc Coucke, Geert Hoste en de Blankenbergse burgemeester Björn Prasse. Martijn Claes sprak het geheel aan elkaar, waarna er ook nog een kort ‘panelgesprek’ volgde met de burgemeester, Ben, Marc en Geert.

De avondshow It’s My Life’ belooft een wonderlijke feelgood productie te worden vol straffe stemmen (Ianthe Tavernier, Sandrine, Maarten Cox en Ruben Tarmidi), visual comedy (Jan Van Dyke) en een heleboel internationale acrobatisch acts, waaronder de Pellegrini Brothers, die eerder al voor de Paus en de koninklijke familie van Monaco optraden. Deze show voor jong en oud is het ideale medicijn voor een vrolijkere kijk op het leven en garandeert een zorgeloze en spetterende avond uit.

Lissa Lewis, David Vandyck, Jan Wuytens, Jacky Lafon en Patrick Onzia van ‘De Tijd Van Toen’. © PADI/Daniël

Ook vaste waarde Jacky Lafon is terug en geeft tijdens haar middagshow ‘De Tijd van Toen’ het beste van zichzelf samen met Patrick Onzia, Jan Wuytens, David Vandyck en nieuw gezicht Lissa Lewis. Een revue zoals die hoort te zijn: ambiance, humor en een grote portie glitter en glamour.

Franky Boy, Celien Hermans, Jan Van Dyke en Patrick Onzia van ‘Van Dyke & Friends’. © PADI/Daniël

Tijdens de middagshow ‘Van Dyke & Friends’ ontdekt Jan Van Dyke samen met Wendy van Wanten, Celien Hermans, Patrick Onzia, Goele De Raedt en Franky Boy een zee aan mogelijkheden van de Belgische Kust en belanden ze in dolkomische situaties. Deze show sluit aan bij de jarenlange traditie van humor in Het Witte Paard.

Grootse plannen

Vanaf 20 juli opent ook ’t Colisée live voor het eerst haar deuren op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond voor een heuse afterparty met Anke Goergen als resident DJ. Anke is presentatrice op MNM en stond eerder al op de planken in Het Witte Paard tijdens de voorbije WP The Dinnershows. In het najaar lanceert Het Witte Paard ook voor het eerst een echte winter varieté show ‘Winter Wonderland’. Binnenkort worden de eerste namen bekendgemaakt.

Er volgde ook een babbel met Ben Van den Keybus, Geert Hoste en Marc Coucke. © PADI/Daniël

WP Hotels & Events, de groep rond Het Witte Paard, nam recentelijk Hotel Corner House over. Op die manier blijft de groep verder groeien tot een speler met 8 hotels, 2 restaurants en 2 eventzalen. En daar blijft het wellicht niet bij. Marc Coucke: ‘Doordat we meer shows produceren en meer voorstellingen aanbieden, blijven we continu op zoek naar nieuwe opportuniteiten. We willen verder blijven investeren in Blankenberge om zo van Blankenberge de ‘entertainment’-stad te maken van de Belgische Kust.’. Binnen de huidige activiteiten zal WP Hotels & Events zich verder focussen op bedrijven en grotere reisorganisaties. Ben Van den Keybus: ‘Vroeger kenden we vaak kalmere periodes na de zomershows. Ondertussen kennen bedrijven meer en meer de weg naar Het Witte Paard. Niet alleen voor hun seminaries, maar evengoed voor bedrijfsfeesten of personeelsfeesten. Daarvoor hebben we natuurlijk alle knowhow in huis. Regelmatig maken we shows op maat voor verschillende bedrijven’. (PADI)

Boeken kan voor alle shows via www.witte-paard.be of via 070 250 200