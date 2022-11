Het Witte Paard in Blankenberge brengt showbizzkoppel bij elkaar

Naar goede gewoonte presenteert Het Witte Paard dit weekend een nieuwe WP The Dinnershow. Gasten kunnen tot juni 2023 genieten van een driegangenmenu en een spectaculaire show vol zang, dans en internationale acts. Voor het eerst staat TV Plus presentatrice en MNM-dj Anke Goergen samen met haar vriend en zanger Maarten Cox (Idool, TV Plus) op de planken. Het koppel leerde elkaar kennen dankzij Het Witte Paard.

De repetities voor de nieuwe WP The Dinnershow zitten er bijna op. Maarten Cox (Idool, TV Plus) is klaar om als gastheer het publiek te ontvangen. Normaal zou hij al in 2020 met Anke Goergen (MNM, TV Plus) op de planken staan in Blankenberge. De pandemie gooide roet in het eten, maar het koppel ontmoette elkaar wel dankzij Het Witte Paard. Ze werden verliefd en vormen sindsdien een onafscheidelijk duo.

Anke kwam als kind regelmatig naar de zomershows kijken en droomde ervan om ooit op het podium te mogen schitteren. ‘Het is niet alleen mijn eerste keer als zangeres op een podium, maar ook meteen de eerste keer samen met Maarten. Ik ben blij dat we dit samen kunnen doen, maar het maakt het allemaal wel extra spannend.’ En zo krijgt Het Witte Paard dus een dubbele primeur.

Clayton Peroti © HWP

Van 26 november 2022 tot en met 3 juni 2023 zorgen Maarten Cox, Anke Goergen en Clayton Peroti samen met de Vegas Showgirls, enkele internationale circusacts en de chefs van WP Hotels & Events voor een wervelde show en een unieke totaalbeleving. De succesformule blijft ongewijzigd. Heerlijk tafelen met vrienden, familie of collega’s en tegelijk genieten van een onovertroffen totaalspektakel. ‘Er is geen enkele andere plek in België waar je dit kan beleven,’ vertelt Maarten Cox. ‘We leggen iedereen culinair en cultureel in de watten. Eigenlijk mag je dit gewoon niet missen!’ (PADI)

WP The Dinnershow, van 26 november 2022 tot en met 3 juni 2023, info en tickets via www.wpevents.be