‘Het Spook van de Operette’ is feestelijk startsein voor nieuw productieteam Backstage Producties

Op zondag 9 oktober rolde Backstage Producties, het nieuwste Vlaamse productiehuis van James Cooke, Dirk Van Vooren, Bob Jennes en Nico Warrinnier, de oranje loper uit voor de feestelijke voorstelling van ‘Het Spook van de Operette’.

Theaterliefhebbers, genodigden en pers wilden deze feestelijke start niet missen en verzamelden in Theater Elckerlyc voor deze allereerste voorstelling van Backstage Producties. Regisseur Manu Jacobs en de cast met Luc Caals, Dirk Van Vooren, Hugo Sigal, Celien Hermans, Dirk Lavrysen, Martine de Jager, Maarten Bosmans en Bert Cosemans zorgden voor een spetterende, zorgeloze komedie waar de lachsalvo’s elkaar in snel tempo opvolgden. Producent James Cooke genoot zichtbaar van deze mijlpaal voor het nieuwe productiehuis: “Eindelijk mogen we het publiek laten zien wat we ambiëren bij Backstage Producties; het brengen van heerlijke voorstellingen waarbij het publiek erop mag rekenen dat we telkens voor die extra mile gaan. Kwaliteit op het podium, verrassende en gevarieerde titels, een gastvrije omkadering en vooral, de garantie op een zorgeloze tijd in het theater. Het is fantastisch om met het hele team hiervan vandaag de aftrap te geven”. (PADI)

Luc (zittend), Hugo, Maarten en Dirk. © PADI/Marlies

‘Het Spook van de Operette’ is tot 30 oktober 2022 te zien in Theater Elckerlyc. Tickets en informatie: https://www.backstage-producties.be/programma/het-spook-van-de-operette-een-geestige-klucht