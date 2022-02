Het Schlagerfestival Zomereditie zet ook De Romeo’s, Sasha & Davy én Johan Veugelers op de affiche

Het Schlagerfestival Zomereditie verwelkomt op zaterdag 16 juli 2022 ook De Romeo’s, Sasha & Davy en Johan Veugelers. Zij zijn deze zomer in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke alvast in het uitstekende gezelschap van Christoff en Laura Lynn die eerder werden bekendgemaakt.

De tweede editie van Het Schlagerfestival Zomereditie in Middelkerke wordt opnieuw een feestelijke topeditie. Daar zorgen onder meer ook De Romeo’s, Sasha & Davy en Johan Veugelers voor.

Ambiance met De Romeo’s

Chris, Gunther en Davy zijn een vaste waarde op Het Schlagerfestival-podium. En terecht, want met een straatlengte voorsprong zijn ze nog steeds de populairste ambianceband van Vlaanderen. De Romeo’s ontgoochelen nooit en weten perfect hoe ze hun publiek moeten entertainen. Geen feesttent, zaal of arena die kan weerstaan aan de charmes en opzwepende medleys van De Romeo’s!

Sasha & Davy als duo op Het Schlagerfestival

Goed nieuws voor de fans van Sasha & Davy. Het duo – bekend van de meezingers ‘Een mooie dag’, ‘Door al m’n tranen heen’, Door jou’ en Hij vecht’ – is deze zomer van de partij in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Het zingende koppel brengt tijdens Het Schlagerfestival Zomereditie een mix van eigen nummers en covers. Sasha & Davy beloven voor romantiek, ambiance én veel sfeer te zorgen.

Johan Veugelers goed voor 100% feest!

Op het podium ontpopt Johan Veugelers zich tot een rasentertainer, die zich iedere keer volledig smijt om zijn publiek te vermaken. Eigen hits worden moeiteloos afgewisseld met herkenbare meezingers waarbij zijn accordeon de rode draad vormt. Johan Veugelers trekt resoluut de kaart van de feestmuziek met een hoog meezinggehalte. Want daar staat Johan voor garant … 100% feest. (PADI)

Tickets zijn beschikbaar via www.popuparena.be .