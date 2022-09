Het Schlagerfestival, editie 2023, neemt tv-spot op in Rollerland in Aalst

Luc Steeno, Christoff, Matthias Lens én Yves Segers hadden op donderdag iets aan dat ze normaal niet vaak aantrekken, namelijk rolschaatsen. Inderdaad, de muzikale vrienden waren te gast in Rollerland in Aalst, waar ze zich op het rolschaatsparcours mochten uitleven. Niet voor hun plezier, wél voor de opnames van de tv-spot van Het Schlagerfestival, editie 2023.

Ook Laura Lynn, Lisa Del Bo en Willy Sommers waren van de partij, maar deze artiesten zeiden bedank tegen het dragen van rolschaatsen. “Ik heb nog zo’n druk najaar. Ik doe liever geen val, waardoor ik met een arm of een been in het gips zit”, zegt Willy Sommers. “Dit zei ik al direct tegen de productie. Ik zou erbij zijn, maar zonder rolschaatsen aan.” Laura Lynn – die één dag eerder nog de Lage Landen Award kreeg tijdens het Kustschlagerfestival in De Panne – bedankte ook voor de rolschaatsen en voelde zich het veiligst in haar mooie zwarte laarzen. Lisa Del Bo draagt eveneens liever haar eigen schoenen.

Voor de Vlaamse artiesten was het een drukke donderdag. © PADI/OBI

De opnames voor de tv-spot namen bijna een volledige dag in beslag. Er werden allerlei scenario’s opgenomen, waarin het thema van Het Schlagerfestival 2023 ‘Glitter & Glamour’ centraal staat. Binnenkort meer schlagernieuws in de PADI SHOW. (PADI)

Op woensdag kreeg Laura Lynn nog een Award, op donderdag was ze present voor de opnames van de tv-spot. © PADI/OBI

Welkom op 24, 25 en 26 maart in de Trixxo Arena in Hasselt voor ‘Het Schlagerfestival – Glitter & Glamour’. Info en tickets: www.schlagerfestival.be