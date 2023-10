Het Prethuis stelt de billenkletser ‘Ernst en Vermaak’ voor op talrijke locaties in Vlaanderen

Wanneer je op een affiche of flyer de naam Jeroen Maes ziet staan, dan hoef je al niet meer verder te lezen en mag je al gerust tickets aankopen, want wàt Jeroen schrijft is àltijd een billenkletser. Jeroen heeft maar aan één woord genoeg om een heerlijke situatiekomedie op papier te plaatsen. Met ‘Ernst en Vermaak’ is hij daar terug in geslaagd.

De Valckaert in Oostkamp: ook wij woonden een voorstelling van ‘Ernst en Vermaak’ bij, samen met vaste ‘komische partner’ Jelle die niet vlug een glimlach op zijn gezicht laat verschijnen. Dan vraag je je af: is het misschien niet leuk, maar dan zegt hij zomaar uit het niets: Het was prachtig én ik geniet altijd op mijn manier. En zo geniet iedere aanwezige inderdaad elk op zijn manier van de humor die Jeroen Maes met zijn cast op de scène neerzet.

Het verhaal: De Liefhebberskring ‘Ernst en Vermaak’ viert haar 45-jarig bestaan. Om deze heugelijke gebeurtenis luister bij te zetten programmeert de kring een creatie, getiteld ‘De fatale kracht van het vermoeden’, een stuk met diepgang geschreven door de vaste huisregisseur Bert De Wilde. Maar de voorbereidingen lopen niet van een leien dakje. Zo is de vaste sterspeler onderuit gegaan en moet hij worden vervangen. Doordat de première met rasse schreden nadert, neemt Bert zelf de rol voor zijn rekening. Ook de decorploeg heeft te kampen met pech, Leo staat er alleen voor nu zijn vaste compagnon Gilbert met een gesprongen appendix in het ziekenhuis ligt. Het wordt dus nipt om alles op tijd klaar te krijgen. We maken ook de effectieve première-avond mee, en u raadt het al van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden … ?

© Prethuis

‘Ernst en Vermaak’ is inderdaad een heerlijke situatiekomedie met kleurrijke personages, hilarische toestanden en vol visuele geestigheden. Neem vooral de ‘ernst’ in ‘Ernst en Vermaak’ met een stevige korrel zout, de focus ligt op ‘vermaak’! En dat alles in het sappig West-Vlaams! Inderdaad, in ‘t West-Vlaams, maar ook met een sterke West-Vlaamse cast: Jeroen Maes zag het levenslicht in Ieper, Familie-acteur Peter Bulckaen woont nog altijd in Geluwe, Bianca Vanhaverbeke woont in Kachtem, Brecht Callewaert is dan weer afkomstig van Beveren-Leie maar woont nu in Antwerpen. Dan heb je ook nog Jits Van Belle, maar deze heeft wellicht geen West-Vlaamse roots. Ochja, onze punten: 9/10! En check zeker eens de website. Vele voorstellingen zijn al uitverkocht. Voor andere zal je moeten vlug erbij zijn. (PADI)

Vrijdagavond 3 november, De Kleine Beer in Beernem (uitverkocht) – Zaterdag 4 november, De Beuk in Kortemark (uitverkocht) – Zaterdag 5 november om 15 uur, Het Kruispunt in Diksmuide (uitverkocht) en om 20 uur (nog enkele tickets beschikbaar). Andere (West-Vlaamse locaties), zie agenda:www.prethuis.be