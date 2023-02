Het Prethuis scoort met ‘Frank wordt Francine’: “Praktisch overal uitverkocht. We zullen nieuwe voorstellingen eraan toevoegen”

Wenduine: uitverkocht – Zwevegem: uitverkocht – Sint-Eloois-Winkel: uitverkocht – Oostkamp: uitverkocht – Bellegem: uitverkocht – Eernegem: uitverkocht – Izegem: vijf shows, maar slechts voor één extra show nog tickets – Wielsbeke: uitverkocht – Roeselare: uitverkocht – Meulebeke: uitverkocht – Moorslede: uitverkocht – Geluwe: uitverkocht – Wevelgem: uitverkocht – Sijsele: uitverkocht – Diksmuide: uitverkocht – Ieper: uitverkocht – Leffinge: uitverkocht…

Tot en met 4 juni is Het Prethuis op pad met ‘Frank wordt Francine’. Met deze productie staan ze inderdaad heel veel keren in West-Vlaanderen, maar zo’n 95 % van die shows zijn al allemaal uitverkocht. Nu zagen we op de website enkel nog tickets prijken bij de extra show in Izegem, én de laatste tickets bij de shows in Blankenberge, Heule en Bredene. ‘Frank wordt Francine’ is ook te zien in nog talrijke andere steden en gemeenten in Vlaanderen, maar ook deze voorstellingen zijn praktisch al allemaal: ‘UITVERKOCHT’. De heerlijke transformatiekomedie van Jeroen Maes doet het inderdaad schitterend. “Ja, ik denk dat we nog enkele voorstellingen extra zullen moeten doen. Nu tellen we al zo’n 70 voorstellingen, maar er zijn praktisch geen tickets meer over.”

Lennart Lemmens, Danni Heylen en Francine © Goele Bormans

Jeroen mag fier zijn op deze productie, die we konden bekijken in het Fakkeltheater in Antwerpen. Vanaf het eerste moment is het al lachen geblazen en ‘Frank wordt Francine’ mag Jeroen Maes dan ook bij zijn allerbeste voorstellingen plaatsen. Wie De Quagebeurs zag, kwam niet bij van het lachen. Deze voorstelling – waar we niet veel over zullen verklappen, want dat moét je zelf gezien hebben. Tenminste als je nog aan tickets geraakt! – is echt waar een billenkletser. Tien jaar Prethuis wordt met deze productie op een heel feestelijke manier gevierd. Ook chapeau aan Lennart Lemmens, Leen Dendievel én Danni Heylen voor hun inbreng. Wedden dat je nog nooit zoveel hebt gelachen met Danni alias Cyriel! En dan zeggen we nog niet veel over Peter Bulckaen uit Geluwe, dé ‘Francine’ die op ’t einde toch een beetje gelijkt op Bo Van Spilbeeck… Nadien feliciteerden we Peter met zijn prestatie. “Dankjewel, maar we zijn nu nog maar begonnen. We zitten nog niet op kruissnelheid. Wacht maar tot we het gewoon zijn”, glimlacht hij. (PADI)

Danni Heylen en Leen Dendievel © Goele Bormans

Alle data vind je terug op www.prethuis.be. Check zeker op tijd eens deze agenda, want er komen wellicht nog voorstellingen bij.