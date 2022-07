Het is bijna zover: ‘Night of the Proms Summer Edition’ aan de OLV ter Duinenkerk in Koksijde

Op donderdag 28 en vrijdag 29 juli ben je welkom op het Kerkplein voor de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde voor heerlijke popmuziek met een frisse zomerwind van symfonische muziek.

Vorig jaar waren de weergoden niet altijd van de partij, maar dit jaar zien de weerkaarten er goed uit, zodat Night of the Proms Summer Edition ongetwijfeld zonder één regendruppel kan plaatsgrijpen. Hoe dan ook, regen of geen regen: ’t is altijd gezellig tijdens een NOTP-uitgave in niet enkel het Antwerpse Sportpaleis, maar ook in openlucht in de aangename badstad Koksijde. De ticketverkoop gaat heel goed, zodat NOTP in Koksijde ongetwijfeld praktisch uitverkocht zal zijn. En dat is maar normaal ook, met zo’n topaffiche: Katrina (van Katrina & The Waves) uit Engeland, Umberto Tozzi uit Italië, Metejoor, Natalia, Kate Ryan én… Bart Peeters. Maar dat is niet alles: met het groot symfonisch orkest Antwerp Philharmonic Orchestra, onder leiding van Alexandra Arrieche, het koor Fine Fleur en met een enthousiast publiek voelt Bart Peeters zich als een vis in het water. Hij is letterlijk geboren om een zomerse concertavond als Night of the Proms Summer Edition te presenteren. Bart Peeters zou Bart Peeters niet zijn als hij niet ook een paar van zijn nummers begeleid door het Antwerp Philharmonic Orchestra zou brengen.

Gemeente Koksijde en PSE Belgium, organisator van Night of the Proms, bieden met een wedstrijd instant roem aan een lokaal muzikaal talent. De prijs is niet min: de winnaar zingt/speelt live tijdens de Night of the Proms Summer Edition in Koksijde. Inwoners van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne kunnen zich kandidaat stellen. Ook deze winnaars zijn twee dagen van de partij. (PADI)

Tickets: 29, 44 en 54 euro. Info en tickets via website Koksijde of ook via notp.com