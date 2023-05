Het grootste Belgische metal fenomeen viert zijn 30ste verjaardag in Brugge

In 2023 staat Channel Zero exact 33 jaar op het podium. Naar aanleiding van het 30-jarige bestaan werd er een speciale tour ingelast, maar die werd omwille van covid uitgesteld. De tour ging van start in 2023 met o.a. drie uitverkochte AB’s en zal op 8 september ook in de nieuwe Cactus Club in Brugge halt houden.

De band wil deze verjaardag samen met zijn fans vieren en doet dat ook in de hometown van leadzanger Franky De Smet-Van Damme: Brugge. De nieuwe Cactus Club zal op vrijdag 8 september 2023 het decor zijn van een avond bulderen en knallen. “Het is de bedoeling om de nieuwe zaal eens te testen of ze wel stevig genoeg is, dat klopt toch hé?” lacht frontman Franky De Smet-Van Damme, die hun Brugse concert in september kwam aankondigen voor de pers. “Channel Zero pleegt nooit overdaad aan shows, we kiezen onze speelmomenten altijd zorgvuldig uit. Het is ook praktisch niet mogelijk om constant te touren gezien we met twee Amerikanen spelen. Die worden telkens ingevlogen voor onze shows. Dat zorgt er wel voor dat Channel Zero shows altijd druk bevraagd zijn bij de fans. De mensen beseffen ook dat we niet bijzonder veel spelen en dat het dus de moeite is om af te komen.”

Channel Zero kan al terugblikken op 7 studioalbums. 7 metalparels waarvan ‘Unsafe’ en ‘Black Fuel’ ongetwijfeld dé klassiekers bij uitstek zijn. In de loop der jaren heeft de band epische singles voortgebracht als ‘Black Fuel’, ‘Help’ en ‘Suck My Energy’, stuk voor stuk metaloorwurmen. Live heeft de band in al die jaren zowat elk Europees festival plat gespeeld en de ganse wereld rond getoerd met internationale artiesten als Body Count, Megadeth, Danzig, Biohazard en Kiss. Hun live-reputatie als muzikale pletwals is inmiddels legendarisch.

Franky De Smet – Van Damme

Het is een echte thuismatch voor Bruggeling Franky De Smet – Van Damme, die al sinds 2010 in Brugge woont. “De laatste keer dat Channel Zero in Brugge speelde was in 2016, maar dat was de Unplugged tour. De laatste keer in full force dateert van zo’n tien jaar geleden in het Entrepot. De frontman is dan ook verheugd om in de nieuwe Cactus te kunnen spelen. “Het is zeer leuke zaal, ik ben blij hier te kunnen spelen. Ik ben hier naar High Hi komen kijken. De zaal is zeer hermetisch, lage tonen ontsnappen niet in de zaal. Dat zal dus een perfecte impact aan geluid zijn voor de fans! De sound van Channel Zero zal hier blazen. We nemen ook een stevige lichtset mee waar we serieus in investeerden, we gaan hier niet staan met drie lampen en ne koeienkop.” lacht Franky. Muzikaal heeft Channel Zero de afgelopen 3 decennia een memorabel internationaal parcours afgelegd. Tijdens deze feestelijke avond kijkt de band terug op dit roemrijke verleden met lief en leed, maar vooral ook met keiveel goede, luide muziek. (PADI)

Tickets en info voor Channel Zero op vrijdag 8 september in Cactus Club via www.show-time.be/channel-zero