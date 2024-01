Het eerste vijfsterrenhotel ter wereld gewijd aan Disney Royalty’s opent de deuren in Disneyland Paris

Disneyland Paris ondergaat een ongekende transformatie, waarbij iconen in de Disney Parken en klassieke attracties worden gerenoveerd en er wordt gewerkt aan spannende nieuwe ervaringen, zoals de onlangs geopende Marvel Avengers Campus en het komende Frozen themaland. De heropening van het Disneyland Hotel is een belangrijke mijlpaal in de voortdurende investeringen en ontwikkeling van het resort.

De derde grootste hoteleigenaar-uitbater in Frankrijk, dicht bij Parijs, Disneyland Paris combineert magie, uitstekende service en meeslepende storytelling met gezinnen in het achterhoofd, in zeven verschillende Disney hotels. Met 5.700 kamers en suites, is Disneyland Paris de nummer één hotelketen in Frankrijk voor gezinnen2, met een scala aan aanbod voor vele behoeften en budgetten. Bovendien is Disneyland Paris de nummer één hotelexploitant onder de Europese themaparken1. De 7 Disney Hotels van het resort – variërend van twee tot vijf sterren – bieden opties voor iedereen en brengen de magie tot leven buiten de Parken in zeer thematische omgevingen, met een wereld van magische exclusieve voorzieningen die een ongeëvenaarde ervaring bieden. Elk Disney Hotel heeft zijn eigen universum met unieke ervaringen en exclusieve voordelen.

Kasteelleven leiden in Disneyland Hotel

Gelegen aan de ingang van het Disneyland Park biedt het hotel gastvrijheid van wereldklasse, levendige verhalen, uniek entertainment, creatief dineren, en alle voorzieningen en diensten die verwacht worden van een internationaal vijfsterrenhotel – zelfs voor onze jongste gasten. In het hart van de ervaring zitten 800 Cast Members, elk getraind om een buitengewone standaard van dienstverlening te leveren, zodat elke gast een koninklijke behandeling krijgt. “De heropening van het Disneyland Hotel luidt een nieuw hoofdstuk in voor de transformatie van Disneyland Paris, terwijl we verder een van de leiders blijven in de Europese toeristische industrie met onze unieke mix van meeslepende storytelling en gastvrijheid van wereldklasse en onze uitzonderlijke wijze om families te verwelkomen,” zei Natacha Rafalski, CEO van Disneyland Paris.

Grandioze lobby

De rode loper behandeling is voor iedereen in het Disneyland Hotel. De overweldigende koninklijke ervaring begint op het moment dat gasten de grote lobby binnenkomen: een architectonisch meesterwerk geïnspireerd door de bibliotheken van wereldberoemde Franse kastelen, met kostbare materialen in een symfonie van tonen van ivoor en goud. Deze gastvrije ruimte wordt overheerst door een monumentale kroonluchter van Boheems kristal die het kasteel van Doornroosje voorstelt. Een prachtig lint van licht stijgt op uit deze lichtgevende creatie en gaat helemaal omhoog naar de houten en marmeren mezzanine waar 15 vitrines boeken en perkamenten vertoond worden die koninklijke Disney-verhalen voorstellen om de onderdompeling van de gasten in verwondering en avontuur te beginnen. En zodra ze de lobby binnenkomen, krijgen de gasten een sprookjesachtig welkom van een Royal Greeter terwijl La Troupe Royale Disney, een vrolijk duo acteurs sing-alongs onverwachts verrassingsacts uitvoeren of interactieve koninklijke verhalen brengen – een unieke meeslepende ervaring beschikbaar in geen enkel ander Disney Hotel. La Troupe Royale Disney zal soms zelfs worden vergezeld door een Disney Personage zoals Assepoester, Rapunzel of Jasmien.

Kamers en suites

Het Disneyland Hotel biedt 487 kamers en suites met geheel nieuwe, elegante interieurs doordrenkt met de traditie van Disney verhalen, modern comfort en de beste levensvoorzieningen. Van droom-inspirerende kunstwerken tot subtiele accenten in het decor, gasten genieten van een sfeer die onvergetelijke momenten van koninklijke Disney verhalen in elk detail viert. Gasten kunnen er zeker van zijn om te slapen als koninginnen en koningen door het kiezen van de juiste hoofdsteun dankzij een selectie van zeven soorten kussens beschikbaar op een exclusief kussenmenu.

De Superior Kamer (346 in totaal, tot 40,7m2). De Deluxe Kamer (82 in totaal, tot 40,7m2). The Castle Club – exclusief hotel binnen het hotel. De Castle Club heeft 41 Castle Club kamers, 16 Signature Suites, 1 Princely Suite en 1 Royal Suite. De Castle Club biedt de ultieme Disneyland Hotel ervaring. Dit hotel-binnen-eenhotel zal gasten verwennen zoals alleen een Disney vijf-sterren hotel kan. Gelegen op de bovenste twee verdiepingen, biedt het de discretie van een eigen lift en een speciale check-in receptie en alle nieuwe en opgewaardeerde luxevoorzieningen. Gasten die verblijven in een Castle Club kamer of suite zullen ook toegang hebben tot de Castle Club Lounge die een ontbijt met Disney Prinsessen3 aanbiedt.

Koninklijke ervaringen voor de kinderen

Disneyland Hotel kroont zijn jongste gasten tot koninginnen en koningen tijdens hun koninklijk verblijf en biedt hen hun eigen koninklijke reis aan, van een speciale aankomst tot vele speciale ervaringen.

De Royal Kids Club

Fantasieën komen tot leven in de Royal Kids Club, waar kinderen deel kunnen uitmaken van hun favoriete koninklijke Disney-verhalen. De club is ontworpen als een magische bibliotheek waar de Cast Members de kinderen verwelkomen terwijl ze deelnemen aan spannende interactieve en augmented reality-ervaringen. Bovendien kunnen jonge gasten en hun gezinnen ook een Disney Royal Encounter boeken om samen met een Disney-prinses3 zoals Sneeuwwitje, Jasmien of Ariël te poseren en onvergetelijke magische herinneringen te vereeuwigen in een intieme, elegante setting. Disneyland Hotel voorziet een gratis kinderopvang voor kinderen van vier tot en met elf jaar onder toezicht van gecertificeerde Cast Members (houders van het BAFA-certificaat) voor de gemoedsrust van de ouders, gedurende maximaal twee uur.

Gepersonaliseerde Koninklijke Styling

My Royal Dream maakt de dromen van zelfs de jongste gasten waar, wanneer ervaren Cast Members optreden als hun persoonlijke stylisten en meisjes en jongens transformeren in elegante prinsessen of stralende prinsen door de magie van make-up, haar, nagels, kostuums en accessoires. Deze betalende diensten bieden verschillende pakketten aan voor kinderen en volwassenen, waarbij kostuums alleen beschikbaar zijn voor kinderen van drie tot veertien jaar oud. Deze verwennerij eindigt met een professionele portretsessie, inclusief een hoogwaardige fotoafdruk en kader, voor een magisch souvenir dat een leven lang meegaat.

Eten en Drinken voor Jonge Smaakpapillen

Het Disneyland Hotel heeft een ervaring speciaal ontworpen voor kinderen. Met samengestelde menu’s zijn de restaurants Royal Banquet en La Table de Lumière klaar om heerlijke, gerestylede traditionele Franse delicatessen te serveren, geïnspireerd door Disney Figuren, zoals rundvlees en wortelen Parmentier of een POD (Protected Designation of Origin) bladerdeeg met Comté-kaas. Jonge gasten kunnen ook ontspannen in de Fleur de Lys Bar, waar deskundige mixologen heerlijke mocktails bereiden, evenals een groot aanbod aan sappen, frisdranken en snacks.

Op Maat Gemaakte Spa- en Wellnesstijd

Spa’s zijn niet alleen voor volwassenen, en Disneyland® Hotel Spa by Clarins1 en het zwembad zijn het bewijs daarvan. Hier kunnen jonge gasten ontspannen, samen met hun begeleidende volwassenen, rondspetteren in het kindvriendelijke zwembad of het peuterbad en zelfs genieten van echte spabehandelingen (vanaf 6 jaar en ouder) met kindvriendelijke producten van Nougatine Paris in Disneyland® Hotel Spa by Clarins1.

Heerlijke culinaire ervaringen

Als onderdeel van de grootschalige transformatie zijn alle restaurants, bars en lounges van het Disneyland Hotel vernieuwd. Hiermee wordt de grote verzameling aan koninklijke Disney verhalen onder de aandacht gebracht. Met dezelfde sterke storytelling als in de andere delen van het hotel, bieden deze restaurants een unieke gastronomische ervaring gebaseerd op de Franse keuken en de creativiteit van Disney verhalen… (PADI & Disney)

Reserveren en info via www.disneylandparis.com