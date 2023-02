Het balletje is aan het rollen: ‘De mannen van de golf’ eindelijk op de planken

Trouwe fans van ‘Familie’ zagen de voorbije dagen met Eddy een nieuw personage opduiken in de reeks. De jarenlange vriend van Benny blijkt net vrij te zijn gekomen uit de gevangenis en wordt gespeeld door acteur Brik Van Dyck. Die laatste is samen met Sven De Ridder en Marc Punt één van de bezielers van de inmiddels zeer succesvolle Sven De Ridder Company. Donderdagavond mocht Brik het daarom nog eens over een andere boeg gooien tijdens de première van ‘De mannen van de golf’, het negende stuk alweer van het gezelschap. Al blijkt de link met personage Eddy niet zo gek ver weg te zitten, want op de affiche van het stuk vinden we terug dat het een ‘baldadige komedie’ betreft. “Moesten Sven en ik geen toneelstukken schrijven, waren we misschien wel in het criminele circuit beland”, lacht hij. “Ik merk dat onze toneelstukken vaak over criminelen gaan of toch over mensen die toevallig in de criminaliteit belanden. Al komt dat misschien ook wel omdat wij van dezelfde soort films houden, waaronder dus zeker ook misdaadkomedies. Uiteraard gaan we niet in het echt criminele feiten plegen, maar gelukkig kunnen we dat dan op scène wél doen.”

Om het met de woorden van Brik Van Dyck na afloop van de voorstelling te zeggen: de kop is eraf! Een tot de nok gevuld theater Elckerlyc in Antwerpen genoot donderdag met volle teugen van het eerste stuk van het vijfde levensjaar van de Sven De Ridder Company. Al blijkt dat voor acteurs, eigenaars en scenaristen niet altijd zo evident te zijn. “Zo’n première is altijd spannend, maar het is toch weer gelukt. Ik denk dat er hier en daar nog wel wat kleine schoonheidsfoutjes zitten, al zijn die toch wel tot een minimum beperkt”, analyseert Van Dyck. “Het publiek heeft zichtbaar genoten en ook wij hebben dat gedaan. Dat laatste is niet altijd evident, want als cast heb je toch altijd de nodige gezonde zenuwen voor zo’n première. Langzaamaan vielen die bij iedereen toch één voor één weg en daar zijn we zeer blij om. Ik had zo’n vlotte première niet durven voorstellen, dus ik ben echt wel heel blij.”

Brik Van Dyck © PADI/Tom

De zogeheten ‘baldadige komedie’ speelt zich ditmaal, hoe kan het ook anders, af op een golfterrein. In Brasschaat. Die is in handen van voorzitter burggraaf Antoine De Ribbeaucourt (Sven De Ridder), de pas overleden penningmeester Maurits Van Bommel en bestuurslid Aimée Van Pelt (Warre Borgmans), van de gelijknamige bouwpromotor. De grote schrik van voorzitter Antoine is dat het terrein volledig zou worden overwoekerd door mollen en precies daarvan heeft Van Pelt zijn hoofdbezigheid gemaakt als inderdaad de ene na de andere molshoop op het terrein verschijnt. In het clubhuis van uitbater Guy (Brik Van Dyck) vinden we met de regelmaat van de klok trouwe toog- en tafelhangers Sien Kegels (Jasmine Jaspers) en Delphine Koeman (Maike Boerdam) terug, die lustig het ene wijntje na het andere achterover gieten. Beide dames mogen het immers breed laten hangen, want Sien is de vriendin van de rijke burggraaf Antoine en Delphines recent overleden man Maurits Van Bommel laat haar immers een gigantisch fortuin na. En alsof dat nog niet genoeg is, blijkt er iemand in Brasschaat ook nog eens de grote Euro Millions-pot van 54 miljoen euro gewonnen te hebben. Daar moeten de leden van de golf uiteraard alles over weten en precies op dat moment komt met Vasil Djokovic – of was het nu Raoul? – een nieuw kandidaat-lid aanwaaien dat op het eerste gezicht niet helemaal thuis hoort in hun club. Tot de mannen en vrouwen van de golf plotseling nog meer geld rieken en de (golf)bal pas helemaal aan het rollen gaat.

Maike Boerdam © PADI/Tom

Voor de in Knokke-Heist geboren Maike Boerdam en acteur Warre Borgmans – die we nog kennen uit onder meer zijn Koksijde-periode als C.O. Jean-Louis Hubert De Jonghe in ‘Windkracht 10’ – waren het de eerste stapjes bij het gezelschap. Eigenaar Brik Van Dyck meent alleszins dat beiden niet moeten onderdaan voor de acteurs die al vaker met hen op de planken stonden. “Ze doen dat echt fantastisch! Ik kende Warre wel een heel klein beetje van een scène die we vroeger eens samen speelden, maar ik kende hem eigenlijk niet zo heel erg goed. Dat hij een groot acteur was, dat wist ik al. Blijkt hij nu ook nog eens een ontzettend lieve, leuke en warme man te zijn. Maike kende ik dan weer van de televisie en de shows die ze eerder al speelde, maar het was enorm leuk om met haar te spelen. Ze zet enorm goed een Nederlandse dame neer. Dat is niet alleen omdat ze inderdaad een Nederlandse is, maar vooral omdat ze een geweldige, plezante en toffe actrice is.”

Warre Borgmans © PADI/Tom

Hoewel Warre Borgmans inmiddels een meer dan ervaren rot in het vak is, blijkt hij bij het spelen van komedies toch nog altijd wat koudwatervrees te hebben. “Het was wel een onbekend avontuur voor mij”, biechtte hij na afloop op. “De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik in mijn carrière eigenlijk nog niet zo dikwijls in een klucht, gewone of een hilarische komedie heb meegespeeld. Ik heb voor de zoveelste keer ervaren dat dat echt wel moeilijk is. Het zogeheten “drama” spelen, blijkt voor mij toch wel iets gemakkelijker te zijn om te spelen. Bij iets ernstigs heb je een bepaalde zwaarte om te spelen, terwijl dit genre eigenlijk eerder licht is. Zo’n grappen en dergelijke vliegen eigenlijk als het ware al weg terwijl je nog met het stuk bezig bent. Dat is dus wel iets moeilijker. Maar ik prijs mij gelukkig aan de zijde van iemand als Sven De Ridder, die dit soort stukken door en door kent. Die beheerst dat wonderwel. Het is enorm duidelijk dat hij dit echt helemaal in de vingers heeft. Zo weet hij ook als geen ander hoe zijn stukken in elkaar zitten en dan heb ik het niet alleen over het schrijven ervan, maar weet hij ook perfect hoe zo’n stukken opgebouwd moeten worden. Ik heb alleszins veel geleerd op die paar weken. Echt veel! Of ze mij nadien nog eens mogen vragen? Ze mogen dat altijd doen, maar ze hebben natuurlijk een drukke agenda met veel shows doorheen het jaar én een ontzettend brede waaier aan ervaren castleden voor de komende jaren. Maar wie weet komt er ooit nog wel eens iets uit de bus.”

En dan is er natuurlijk goed nieuws voor de inwoners van Izegem, want binnen een dikke maand al staat de Sven De Ridder Company traditiegetrouw weer op het podium van CC De Leest. “Dan gaan we wat ons betreft eigenlijk naar onze West-Vlaamse hometown”, geeft Brik Van Dyck toe. “Het is daar altijd ontzettend fijn. Temeer omdat we daar altijd enorm warm ontvangen worden. Als ik me niet vergis, is de voorstelling daar zelfs al bijna uitverkocht. De eerste lezers van dit artikel gaan er misschien nog nét bij kunnen, maar snel zijn is echt wel de boodschap. En daar kunnen wij uiteraard alleen maar heel blij mee zijn, dat telkens maar weer blijkt hoe het verre Izegem de Antwerpenaars toch graag heeft. En omgekeerd hebben wij hen dan uiteraard weer zeer graag. Een absolute win-win voor beide partijen dus.”

Tot slot blikken we al even vooruit naar juli en augustus, waar de heren op donderdag 13 juli in première gaan met het tiende stuk van het gezelschap: ‘Aangespoeld’! Al kan de immer spraakzame Brik over dat stuk helaas nog niet zo heel veel kwijt. “Het speelt zich af op een onbewoond eiland, waar blijkbaar toch al twintig jaar iemand schijnt te wonen. Veel meer dan dat kan en mag ik er voorlopig nog niet over kwijt, want ook voor onze castleden is het nog een verrassing. Zij weten evenmin al hoe het stuk in elkaar zit.” (PADI & Tom)

Op zaterdag 25 maart leggen de heren en dames hun clubs neer op het golfterrein van ‘CC De Leest’ in Izegem. Tickets en info over deze en andere producties van de Sven De Ridder Company zijn uiteraard steeds te vinden via http://www.svenderiddercompany.be/.