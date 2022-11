Het allerleukste Sinterklaasfeest in Vlaanderen in de grootste circustent van Europa: “Prachtige show voor jong én oud!”

Op zaterdag 26 en zondag 27 november, telkens om 10.30, 14 en 17 uur, kan je nog gaan kijken naar ‘Sint in de Piste’ in het megagrote circusdorp in Sint-Niklaas. Een tent van wereldniveau verdient ook artiesten van een exclusieve klasse. De acts zijn allemaal internationale grootheden met naam en faam. Wereldrecordhouders, internationale prijswinnaars, Europese premières, spraakmakende acts… ze zijn te bewonderen tijdens ‘Sint in de Piste’. Wij waren erbij en geven het toe: nergens vind je zoveel kwaliteit in een circuspiste!

We stuurden naar de opening onze medewerkster Maryam met dochtertje Nora, die al vanaf ‘t eerste moment de setting heel leuk vond. Ze koos alvast de attractie om met kleine jute Sint-zakjes in de schoorsteen te mikken. Eenmaal binnen waren ze al direct helemaal in de circussfeer, inclusief de popcorn, suikerspinnen en een drankje. De circustent zat helemaal vol, met alleen maar flinke kindjes. De jeugdbewegingen waren ook talrijk aanwezig. Voor de show begon waren de roetpieten overal in de zaal aanwezig. Ze maakten met de kinderen een praatje, een high five, een foto…

Een collage van wat er allemaal te beleven viel.

En dan de show zelf. Na een welkomstdans en lied van de roetpieten kwam Robert Stipka uit Oostenrijk op met zes mooie bruine paarden. Het komisch acrobatenduo The Wolf Brothers uit Tsjechië was verkleed als Schotse doedelzakspelers. Susan Jasters uit Italië deed een act met een luchtnet en vloog door de circustent. Kenneth Huesca uit Italië was een buikspreker met pop. Hij haalde drie mensen uit het publiek. Hij vertelde dat iedereen kon leren buikspreken. Dat was een grappige act. Het duo Atos uit Bulgarijë zorgde voor acrobatie. De twee mannen kwamen op in witte strakke broeken. Steacy en Mikhail uit Spanje hingen dan weer aan twee lange zwarte ‘strapaten’ deden halsbrekende toeren boven het circus. En waar was die beveiliging? We zagen helemaal niets. Straffe circusact! Diorios uit Brazilië bracht motoren mee. Op het einde van hun act kon je de benzine ruiken in de tent. En dan, jawel, dààr was hij: de Sint! De achtste act was Denis Ilchenko uit Oekraïne, die met zijn tanden een auto vooruit trok. Hij droeg ook vier mensen tegelijk op een schommel. Doe dat maar eens na? Chapeau! Peter Balder uit Duitsland had meerdere vrolijke vrienden meegebracht en deed daarmee verschillende hondenacts. The Wolf Brothers staken nu in een Griekse outfit en deden grappige acrobatie. Ook Alexander Jr. uit Roemenië was van de partij met een handenstand-act.

© PADI/gsm Maryam

Tussen alle optredens door van de artiesten was er een toneel van de pieten. Het verhaal ging over de brievenbus van Sinterklaas. De pieten vroegen aan de kinderen in de zaal om de brievenbus goed te bewaken, natuurlijk kwam er een ‘dief’ die alle brieven stal. Maar toen Sinterklaas vroeg aan de pieten om de brievenbus te ledigen, zaten er natuurlijk geen brieven meer in. Sinterklaas was een beetje teleurgesteld en dacht dat de kinderen dit jaar geen brieven hadden geschreven. De pieten verzonnen een list en legden een gouden enveloppe om de dief te misleiden. Zo konden ze de dief in een net vangen. Eind goed al goed….

© gsm Maryam

© gsm Maryam

Besluit: het was een prachtige show voor groot en klein, met een leuke afwisseling tussen het verhaal en de circusacts. Op het einde werd er nog een liedje gezongen. Bij het vertrek kreeg ieder kindje nog een goodiebag met lekkers en een her-beleef-boek. (PADI & Maryam)

Nora tussen enkele pieten © gsm Maryam

‘Sint in de Piste’ nog op zaterdag 26 en zondag 27 november, telkens om 10.30, 14 en 17 uur. Afspraak in de circustent op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Tickets: 15 euro voor de voorstelling om 14 uur, 12 euro voor de voorstellingen om 10.30 en 17 uur, reservatiekosten inbegrepen. De show duurt 90 minuten, zonder pauze.