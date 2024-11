Herman Verbruggen trekt theaters in met ‘kraM’ en houdt ook viermaal halt in onze provincie

Al jarenlang is hij niet van de beeldbuis weg te denken als de onhandige kluns Mark Vertongen, maar vanaf deze maand trekt acteur Herman Verbruggen zonder Biekes of Doortjes aan zijn zijde doorheen Vlaanderen met zijn allereerste zaalshow ‘kraM’. De aftrap werd woensdag gegeven in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. Niet toevallig de zaal waar ook gevestigde waarden als een Alex Agnew, Philippe Geubels en Xander De Rycke ooit het eerste zaallicht zagen als comedians. “Ik ben blij om die vergelijking te horen. Wie weet ligt er dan wel een gloednieuwe toekomst voor mij open”, grapt Verbruggen als we na afloop van de voorstelling een gesprek hebben met hem.

Je moet geen hogere wiskunde gestudeerd hebben om gewoon door de titel van de show achterstevoren te zetten, te weten dat zijn voorstelling wel enige link zal hebben met het personage dat hij al sinds halfweg de jaren negentig vertolkt. “Het valt dan ook moeilijk te ontkennen dat ik ruim 35 jaar lang Mark Vertongen ben geweest en die vandaag de dag nog altijd ben in onder meer mijn DJ-sets. Dus als je zoals mij een voorstelling maakt met jouw kijk op de wereld, dan kan je er niet omheen dat de helft van die voorstelling te maken zal hebben met dat alter-ego. Maar het is uiteraard wel meer dan alleen maar dat. Net zoals iedereen, ben ik ook meer dan gewoon het beroep dat ik uitoefen. Ik heb net zoals iemand anders ook mijn visie op de wereld en ga graag eens in debat met mensen die het op bepaalde vlakken beter schijnen te weten.”, vertelt hij. “Die eerste voorstelling is nu dus achter de rug en ik moet toegeven dat me dat heel goed is meegevallen. Een premièrepubliek is vaak eerder lauw, maar ik kwam terecht in een warm bad waarin het aanvoelde alsof het publiek deel van mijn familie en vriendenkring was. Al moet ik toegeven dat het try-outen daar ook wel voor een stuk in mee heeft gespeeld. Want door de voorstelling al een paar keer te testen op voorhand, stond ik met een pak minder zenuwen op de scène dan ik aanvankelijk gedacht had.”

Op de première waren ook collega’s van FC De Kampioenen present. © PADI/Tom

Herman testte zijn voorstelling voor het eerst in het legendarische comedycafé The Joker, waar het publiek laaiend enthousiast was. “Ik had het gevoel dat ik de hele wereld aankon en niets meer mis kon gaan. Tot ik meteen daarna in brouwerij Triporteur in Roeselare stond. Daar was het al wat harder werken en kom je terug met de beide voetjes op de grond. Heel normaal, natuurlijk. Precies daarom speel je die 15 try-outs: om te testen of de verhalen en moppen werken voor een breed publiek. Die reacties hebben me ertoe geleid om de voorstelling elke keer bij te schaven, zodat ik in Antwerpen met een afgewerkt product kon beginnen aan de tournee.” Al blijkt de acteur ook streng voor zichzelf en ziet hij zelf nog wel een paar verbeterpunten. “Op het podium staan achter mij vier grote kasten met vakken en in die vakken zit telkens een attribuut dat te maken heeft met hetgeen waarover ik iets ga zeggen. Eenmaal het publiek dat bij het tweede element doorheeft, is het ook voor hen heel gemakkelijk om te volgen waar je precies zit in de voorstelling en hoeveel er nog komt. Ze kunnen ook al beginnen raden wat het verhaal zou zijn achter bepaalde objecten. Al heb ik voorlopig zelf nog wel even een leidraad voor mijn voeten liggen om precies te weten welke mop er wanneer komt en welke bindteksten daarbij horen, maar als ik er binnenkort meer routine in heb en het nog beter ingestudeerd heb, zal ik die stille souffleurs niet meer nodig hebben.”

© Tom

Het verschil met zijn eerdere try-outs, kennen we natuurlijk niet, maar we konden in Antwerpen inderdaad vaststellen dat er nu al best wat vaart in de show zit. We twijfelen er dus niet aan dat Verbruggen stevig overeind zal blijven als hij doorheen Vlaanderen trekt. En ook tijdens die tournee, houdt hij graag halt in onze provincie. Niet minder dan vier keer, zelfs. “Daar kijk ik enorm naar uit. Ik heb vroeger nog meegewerkt aan een theatershow voor kinderen en daarmee ben ik weleens doorheen heel Vlaanderen getrokken, dus mogelijk heb ik op één van die locaties wel al op het podium gestaan, maar dat is toch best al een hele poos geleden. Als volwaardig theateracteur zoals met de Sven De Ridder Company nog niet, alleszins. Mijn voorstellingen gingen nooit op reis. Ik speelde altijd in één vaste zaal in Antwerpen. Al moet ik bekennen dat ik de weg naar West-Vlaanderen zeer goed ken. Ik heb doorheen de jaren gemerkt dat West-Vlamingen echte actieve Kampioenen-fans zijn en, afgaand op de reacties van collega’s uit het theatergenre, bij uitbreiding zeer entertainmentgezind. Zelf trek ik nog altijd met mijn DJ-sets doorheen Vlaanderen en het valt wel op dat de meeste boekingen uit Oost- en West-Vlaanderen komen. De andere provincies zijn overduidelijk een heel stuk minder vertegenwoordigd. Dus ik draag West-Vlaanderen zeker een warm hart toe. Wie de voorstelling komt bekijken, zal trouwens ook twee mooie linken tegenkomen met die provincie.” Op 16 november staat Herman al in CC Ipso Faco in Oudenburg, op 8 december in CC De Beuk in Kortemark, 20 februari doet hij GC Gilwe in Wervik aan en het bezoek aan onze provincie afronden doet hij op 7 maart in Kusttheater ’t Colisée in Blankenberge. Of er ook in het nieuwe theaterseizoen nog voorstellingen bijkomen, zal later moeten blijken. Wie weet werkt hij tegen dan al volop aan een tweede zaalshow. “Oei, dat is nog wel een beetje ver van mijn bed. Daar ben ik zelfs nog niet over aan het nadenken. Een show schrijven is al een heel proces en nu moet ik nog ervaren hoe ik het touren zal verteren. En zoals je weet, schrijft zo’n anderhalf uur durende voorstelling zich ook niet in 1-2-3. Aan deze heb ik alles samen toch zo’n tien maanden gewerkt. Maar zeg nooit nooit.” (PADI & Tom)

De hele speellijst is te bekijken via https://www.postbus11.be/producties/kram. Ook tickets voor de voorstellingen in onze provincie zijn via die weg te reserveren.