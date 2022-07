Herman van Veen komt naar Oostende en Brugge, maar ook in 2023 naar Knokke, Roeselare, Ieper én Oostende

Van 16 september tot en met 2 oktober 2022 komt Herman van Veen met zijn muzikanten, liedjes en verhalen met een reeks extra voorstellingen van zijn verjaardagstournee naar Vlaanderen, waaronder op zondagnamiddag 25 september naar Concertgebouw Brugge en op vrijdag 30 september naar Kursaal Oostende. Volgend jaar tourt Herman van Veen ook doorheen Vlaanderen. Dan houdt hij in onze provincie halt in Knokke, Roeselare, Ieper en Oostende.

In het voorjaar van 2020 genoten ter al – ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag – 30.000 toeschouwers van zijn optredens. Herman blijft optreden, zelfs ondanks zijn leeftijd van 77 jaar. Hij staat op het podium, samen met zijn gezelschap. Violiste-zangeres Jannemien Cnossen, bassist-toetsenist Kees Dijkstra en componist-gitarist Edith Leerkes vieren mee. “Het zou een feestjaar worden, een vrolijk weerzien, mijn 75ste verjaardag vieren. Ik ben net zo oud als de gewapende vrede en vrij naar Chawwa Wijnberg zingen: violen, anjelieren en een tas vol prei, wat hebben we te vieren… Toen kwam aan het einde van onze Vlaamse tournee dat wereldwijde virus en weken we uit naar huis, wuifden we naar de kinderen voor de ramen. Gingen we een beetje voor beetje, en toen toch maar weer niet, weer wel naar buiten. Zingen, spelen voor een handvol durvers in de zalen en de zaaltjes. Tot ook dat niet meer mocht”, zucht Herman van Veen. “Nu het weer wél mag, nemen wij onze tour op en komen wij – om het vieren in te halen – samen met Kees Dijkstra, Jannemien Cnossen en Edith Leerkes met extra voorstellingen naar ons zusterland Vlaanderen. We zien elkaar weer. Ik kijk ernaar uit. Los vanb wat krakende onderdelen en het regelmatig kwijt zijn van namen beschouw ik deze tijd – ook al ben ik minder jong dan gisteren – als de beste van mijn leven.”

Goed nieuws voor de West-Vlaamse fans: op vrijdag 30 september treedt Herman op in Kursaal Oostende. Vijf dagen eerder – op zondag 25 september om 16 uur – staat hij echter ook in Concertgebouw Brugge. In 2023 komt Herman van Veen in het kader van zijn ‘Tournee Vlaanderen 2023’, waaronder in de regio West-Vlaanderen voorstellingen in Knokke, Roeselare, Ieper en Oostende. (PADI)

