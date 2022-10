Herman Van Veen in Kursaal Oostende: “We kunnen hier niet langer blijven staan!”

Wàt een concert was dat in Kursaal Oostende dat Herman van Veen op vrijdagavond gaf. Een concert waar er maar geen einde aan kwam, want de Nederlandse cabaretier had het inderdaad naar zijn zin.

Op het einde van zijn optreden gingen de lichten aan in de zaal, een deel van het publiek vertrok, maar Herman keerde terug. Even later gebeurde dat nog eens. Iedereen dacht dat het nu écht voorbij was. Sommigen vertrokken, andere bleven applaudisseren, en plots… daar was Herman terug. Zijn blauw hemd had hij al ingeruild voor een zwarte pull. Met zijn muzikanten Kees en Edith bij hem begon Herman te zingen: ‘Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats…” Wie dichtbij stond, filmde dat uniek moment. En dan besloot Herman plots met de woorden: “We kunnen hier niet langer blijven staan”. Toen begreep het resterende publiek dat het inderdaad definitief gedaan was. Herman wuifde naar het publiek en nodigde hen uit één dag later naar zijn optreden in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

Herman kwam nog een allerlaatste keer terug om ‘Opzij…’ te zingen. © GSM PADI

Wat het optreden zelf betreft: heel mooi! Wijze woorden van Herman, afgewisseld met mooie teksten. Op het podium werd hij bijgestaan door Kees Dijkstra en zijn contrabas, Jannemien Cnossen en haar viool, Edith Leerkes met haar bos gitaren. Zo mooi, zo puur…

Zelfs in de coulissen filmden ze dat uitzonderlijk moment. © GSM PADI

In 2023 keert Herman terug naar Vlaanderen met zijn tour ‘De voorstelling’. Hij houdt halt in niet enkel alleen Herentals, Maasmechelen, Scherpenheuvel, Antwerpen, Hasselt en Gent, maar ook in Knokke (woensdag 11 januari), Roeselare (woensdag 25 en donderdag 26 januari), Ieper (vrijdag 27 en zaterdag 28 januari), Oostende (zaterdag 18 maart). (PADI)

Bestel uw tickets veilig via het theater waar hij optreedt of www.hermanvanveen.com/speellijst.