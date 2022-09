Herbert Verhaeghe uit Kuurne heeft nieuwe single ‘Waar Ben Jij’

Na z’n nummer 1-hit ‘Vandaag Is Ons Moment’ bij MENT TV en diverse radiostations laat Herbert een nieuw geluid op Vlaanderen los. Peter Keereman zorgde voor de productie van ‘Waar Ben Jij’, Herbert schreef de tekst.

De nieuwe song gaat over gemis. We leven vandaag, we kijken vooruit…, maar sommige ervaringen laten je nooit echt los. De kans dat ook jouw verhaal in deze song van Herbert past is groot. Het bijzondere lied past perfect bij het kleurrijkste seizoen van het jaar. “Van West-Vlamingen wordt wel eens gezegd dat ze moeilijk over hun gevoelens kunnen babbelen. Met dit lied en de bijhorende clip gebeurd dat wèl. De beelden zijn gedraaid op de perfecte locatie: de eindeloze pracht van de Damse Vaart in Moerkerke. Daar is het ideaal om in de mooie natuur herinneringen op te halen, even stil te staan en weer verder te gaan”, vertelt Herbert, die met deze single de tiende verjaardag viert van de samenwerking met Peter Keereman. (PADI)

De nieuwe single ‘Waar Ben Jij’ is als download verkrijgbaar op iTunes, Spotify, enz. De bijhorende clip vind je terug op https://youtu.be/uXqyeKp20zI