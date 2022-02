Herbert Verhaeghe ging twee dagen op Valentijnsweekend en zong tussenin als verrassing op verjaardagsconcert van Bart Herman in Herzele

Op zaterdag 12 en zondag 13 februari organiseerde Bart Herman twee verjaardagsconcerten in Schouwburg De Steenoven in Herzele. Op Valentijn – maandag 14 februari – is Bart jarig. Tijdens deze twee concerten stond ook Herbert Verhaeghe op het podium. Dat was een totale verrassing voor de aanwezigen, want in de agenda van Herbert stond er niets vermeld qua optredens in het voorbije weekend. De naaste fans wisten dat Herbert op Valentijnsweekend was, samen met zijn vrouw Elke Callens, waarmee hij op 9 mei eerstkomend al 30 jaar samen is. “Dat was juist. Elke en ik waren op weekend, maar ’t was een met een tussenstop als zanger”, glimlacht Herbert.

Wat doe je op maandag 14 februari?

Herbert: “Ik ben in verlof op Radio2. Ik ben dus die dag thuis, samen met mijn vrouw. We beleefden een fantastische zaterdag en zondag mét wellness op een locatie in Zottegem. Inderdaad, één met alles erop en eraan. Op maandag zullen mijn vrouw en ik genieten met een aperitief en een rode tulp op de tafel. Geef toe, als het Valentijn is, dan mogen de Hollandse tulpen tevoorschijn komen hé.”

Vind je 14 februari een belangrijke dag?

Herbert: “Ik vind dat een heel toffe dag. Ik zie daar niets negatief aan. Ik vind dat het goed is dat we op die dag op Radio 2 zeggen dat dit een dag is voor mensen die je graag ziet. Ik ben er zeker van dat heel wat mensen iemand hebben die ze graag zien.”

Herbert Verhaeghe staat heel positief tegenover Valentijn. © PADI/Daniël

Jij soigneerde je vrouw, maar komt ze ook met een cadeautje af?

Herbert: “Zeker en vast! Mijn vrouw is een schatje. Eén uit de duizenden! Op 9 mei zijn we 30 jaar samen. Ons 25-jaar huwelijk vieren we in mei. Dit jaar is dus heel speciaal voor ons. We zullen zeker en vast feest vieren in mei.”

Wat is het mooiste cadeau dat je op of rond Valentijn van haar kreeg?

Herbert: “Och, maar dat is een moeilijke vraag hoor. Het mooiste cadeau dat ik kreeg van mijn vrouw zijn zeker en vast mijn drie kinderen. Natuurlijk geeft ze ook wel eens een geschenk, zoals kledij, een onverwachte wellness.”

Herbert en Bart Herman, samen op het podium. © PADI/Daniël

Wat vond je van de voorbije optredens, samen met Bart Herman?

Herbert: “Het was leuk dat we waren uitgenodigd naar zijn verjaardagshows en dat ik dan ook nog mocht zingen als verrassing. In de periode van ‘Tien-om-te-Zien’ leerde ik Bart Herman kennen door mijn vrouw, die een grote fan van hem was. Ik ken Bart ook goed, want we namen samen een single ‘Jij verbaast me’ op voor Het Ventiel. Ik bracht ook één van de songs die hij voor mij schreef. Ik vond het tof dat ik aanwezig mocht zijn op zijn verjaardagsconcerten en dan nog samen met mijn vrouw.” (PADI)