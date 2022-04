Herbert Verhaeghe brengt op 1 april (!) ‘Vandaag is ons moment’ uit

Radio 2- en MENT TV-presentator Herbert Verhaeghe uit Kuurne heeft een nieuwe singel: ‘Vandaag is ons moment’. De zanger zal zijn nieuw nummer ook brengen op zaterdagavond 2 april tijdens zijn verjaardagsconcert in Salons Mantovani in Oudenaarde.

Ja! Dit is hét moment voor Herbert om uit te pakken met een frisse, dansbare èn herkenbare song. De zware corona-jaren liggen achter ons, en in elke zaal voel je de knaldrang als nooit tevoren. Deze nieuwe single Vandaag is ons moment ademt dan ook véél enthousiasme uit, en geeft heel veel zin om de draad van het mooie leven weer op te pikken. Dat zijn de fans van Herbert ook van plan. Ze vullen weer de zalen, en de dansvloer. Dat gaan ze ook doen aanstaande zaterdag 2 april op het verjaardagconcert van Herbert in het mooie en tevens uitverkochte Salons Mantovani in Oudenaarde. Samen met de ‘New Bis Band’ en ‘Dansschool Dançar’ zal Herbert voor hen het beste van zichtzelf geven en de nieuwe single voor de allereerste keer live brengen. Bart Herman en Lindsay zijn de gastartiesten. Herbert: ”Ik ben zeer gelukkig met mijn nieuwe single. Mijn vorige 2 nummers ‘Even alleen’ en Jij verbaast me (duet met Bart Herman) haalden beiden de nummer 1 in De Vlaamse Top 10. Ik hoop dat de Radio- en TV-makers ook nu weer m’n nieuwe single positief onthalen! De strengste jury, mijn gezin, gelooft erin! Peter Keereman tekende voor de productie. Het team van Lex De Groot en Ilse Madamski toverde een passende, eerlijke, zalige clip bij het nummer.” (PADI)

‘Vandaag is ons moment’ is vanaf vrijdag 1 april – geen aprilgrap! – als download verkrijgbaar op iTunes, Spotify enz..