Herbert Flack staat op de planken in het theaterstuk ‘Assisen V – De Pizzamoord’ en in het bijzijn van Evelien, Daphne, Ludo en Andrea

Na vier theatervoorstellingen en drie interactieve online edities, kon een vijfde jubileumeditie niet uitblijven. Het theaterpubliek beslist vanaf 19 mei 2023 weer over het lot van de beklaagde, en dit in ‘Assisen V – De Pizzamoord’.

Naast de drie hoofdrollen die al bekend waren gemaakt (Bieke Ilegems, Erik Goossens en Frans Maas) stelde regisseur Jaak Lema ook de andere acteurs voor die in de huid kruipen van slachtoffer, beklaagde en getuigen. Herbert Flack staat op de theaterplanken als slachtoffer in deze whodunit… Daphne Wellens zit op de beklaagdenbank. Andrea Croonenberghs en Ludo Hellinx – beiden ooit te zien in de legendarische reeks ‘Flikken’ – en Evelien Van Hamme (bekend van de VRT-reeks ‘Dertigers’) zijn getuigen van dienst en zorgen voor de nodige intriges en emoties. Zetten zij het publiek dat fungeert als volksjury op het verkeerde been? We zullen het elke keer zien, op het einde van de voorstelling, bij de ontknoping nadat gestemd werd over schuld of onschuld van de beklaagde.

Bieke, Frans en Erik. © PADI

‘Never change a winning team’, Frank Van Laecke en Peter Römer schreven het scenario en staan elke keer opnieuw garant voor een spannende strafzaak, waarin iedereen uitkijkt naar de ontknoping op het einde van de voorstelling. Backstage Producties zet opnieuw Bieke Ilegems als advocate Devos en Erik Goossens als procureur des konings Vandaele lijnrecht tegenover elkaar in deze voorstelling. Frans Maas zet opnieuw de rol van voorzitter van het hof neer. Met hun pleidooien proberen ze de gunst van het publiek te winnen, dat voor de gelegenheid fungeert als volksjury in deze strafzaak.

Regiseur Jaak Lema heeft er alvast zin in: “Eindelijk aan de slag met deze fantastische ploeg. Elke acteur en actrice heeft ruimschoots zijn/haar talent bewezen. Het is een feest om met deze professionals deze spannende assisenzaak tot leven te brengen. Suspense verzekerd doorheen de volledige voorstelling, zeker op het moment dat het publiek stemt over het lot van de beklaagde.”(PADI)

‘Assisen V – De Pizzamoord’ is te zien vanaf 19 mei 2023 in Theater Elckerlyc te Antwerpen. Info: www.backstage-producties.be