Herbert Flack is terug als inspecteur Van In in ‘Aspe – Moord in de studio’ in Antwerpen: “We veroverden het hart van de Bruggelingen”

Backstage Producties heeft een nieuw paradepaardje om voor te stellen, namelijk ‘Aspe – Moord in de studio’. Niemand minder dan Herbert Flack kruipt weer in de huid van zijn meest legendarische personage inspecteur Van In uit de bekende Aspe-reeks op televisie. De figuur kreeg ook twee theatervoorstellingen waarin Flack telkens de hoofdrol vertolkte. Voor de gelegenheid wordt de televisiestudio van Play Zuid in Antwerpen de plek waar het theaterpubliek samen met Van In een moord oplost. Het script van ‘Aspe – Moord in de studio’ werd geschreven door Frank Van Laecke en Peter Römer. Regisseur Jaak Lema mag beschikken over een Vlaamse topcast die Herbert Flack zal omringen in dit innovatieve theaterstuk.

Herbert Flack alias Aspe verbleef vele jaren present in Brugge, waar die reeks werd opgenomen.

Welke mooie herinneringen bewaar jij aan Brugge?

Herbert: “Tijdens de opnames woonde ik daar elf jaar op een appartement of in een hotel. Ik huurde ook ooit iets aan de kust. Het was niet mogelijk om ’s morgens om 7 uur al op de set te staan voor de make-up, dan door te werken tot ’s avonds 19 uur én dan nog naar Antwerpen te rijden waar ik woon. Ik moest dus wel ter plaatse wonen. Ik kende Brugge al als toerist, maar toen ik er woonde heb ik die stad nog méér ontdekt. Vooral toen ik op een appartement woonde en ik zelf mijn boodschappen moest doen. In ’t begin waren ze wat wantrouwig, want Aspe was van hen. Maar naargelang we ons daar settelden, veroverden we het hart van de Bruggelingen. We deden daar ooit eens met VTM een kerstparade, die een gigantisch succes was. Ik denk dat er toen zo’n 80.000 mensen waren. Ik bewaar dus heel mooie herinneringen aan Brugge. En die locatie? Ik kan in Brugge nergens meer komen of ik denk aan een aflevering van ‘Aspe’”

Kom je toch nog eens af?

Herbert: “Natuurlijk. Ik heb daar vrienden wonen, het is dus logisch dat ik nog eens Brugge bezoek. Maar als ik daar voorbij rij met de auto, dan denk ik automatisch terug aan bepaalde plaatsen waar we opnames deden. Aan het Minnewaterpark of aan de scène met de vergiftigde pralines, waar er tijdens de opnames zelf Japanners rond stonden (lacht). Ik denk dat ze die dag in Brugge niet veel pralines verkochten, want dat was een misdaadscène.”

Kan het zijn dat je ooit op onze redactie van Krant van West-Vlaanderen was om een scène op te nemen?

Herbert: “Vraag mij niet meer welke aflevering dat was, maar ik herinner mij nog dat we op de redactie van Krant van West-Vlaanderen kwamen voor opnames. Ik denk dat het iets te maken had met een verhaal rond research van journalisten. Het mooie aan ‘Aspe’ was dat ik bij heel veel mensen thuis mocht komen, die hun woning ter beschikking stelden voor een opname. Sommigen vinden dat heel fijn, anderen waren geschrokken dat er zo’n 40 man aan die opnames meededen. We deden dan wel blauwe sokjes aan om niets te beschadigen, maar het blijft een invasie wanneer zoveel mensen over de vloer kwamen. Ik heb ook ervaren dat nadat de Amerikanen in Brugge hadden gedraaid de welwillendheid verminderde. Wij kregen veel sympathie van de Bruggelingen om mee te werken én toen dat dan ook nog op tv kwam, was dat positief. Maar toen die Amerikanen dat draaiden met een beetje Hollywood-allures en budgetten, waar er met geld werd gegooid en wat wij niet hadden, dan veranderde dat. Mensen vroegen dan cash om hun locatie te kunnen gebruiken en dat was niet mogelijk. We waren wel een VTM-productie, gesponsord door Duvel, maar we beschikten niet over fortuinen. Dat zijn allemaal verhalen waar ik een boek kan over schrijven, maar dat gaan we niet doen. We gaan nu een verhaaltje vertellen en ik vind het zalig dat ze mij terug vroegen. Dat ik opnieuw met het publiek dit kan doen, in een tv-studio. Dat ze mee in het bad zitten van de misdaan. Ik ben blij dat ik terug mijn Van In-jas mag aantrekken.”

Nico Warrinier, Dirk Van Vooren, Frank Van Laecke, Herbert Flack, James Cooke en Bob Jennes. © PADI

Een laatste vraagje: hield je veel vrienden over door ‘Aspe’ in Brugge?

Herbert: “Natuurlijk! Nico Warrinnier en Jan Deldycke. Een goede copain, een culinaire man. Enkele jaren geleden ben ik met Jan en Nico naar Parijs geweest. In ’t begin in de auto kon ik ze allemaal verstaan. Hoe langer we in de auto zaten, hoe meer ze plat Brugs spraken. Ik was wat beschaamd, want ik verstond ze niet meer en ik durfde het niet altijd opnieuw te vragen. Ook Toon de ‘kaasboer’ én Olivier van restaurant La Tâche ken ik goed, zalig!”. (PADI)

Vanaf 17 mei tot en met 16 juni bij Play Zuid in Antwerpen. Tickets: 39, 35 en 31 euro. Reservatie: www.backstage-producties.be