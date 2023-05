HENRI PFR doorbreekt de stilte met nieuwe single ‘Tiger Style’

Vorige vrijdag bracht HENRI PFR zijn nieuwe single ‘Tiger Style’ uit. De jonge Brusselse DJ en producer is op korte tijd uitgegroeid tot een sensatie in de Belgische dance scene. Met verschillende veel gedraaide platen op radio en de gouden hitsingle ‘Until The End’ die in de Ultratop piekte op #3 heeft HENRI PFR de voorbije jaren naam en faam gemaakt. De gloednieuwe single ‘Tiger Style’ is het eerste resultaat van een zoektocht naar een defining sound en het begin van een nieuwe start en samenwerking met Tomorrowland.

Over zijn nieuwe single vertelt HENRI PFR het volgende: “Mijn nieuwe single ‘Tiger Style’ ligt me nauw aan het hart omdat de tekst heel persoonlijk is. Ik had de voorbije 2 jaar vaker met ups en downs te maken dan me lief is en in mijn hoofd zat soms een klein donker wolkje dat me ervan weerhield om 100% van de dingen te kunnen genieten. Tiger Style’ gaat over het moment waarop je beslist om je lot in handen te nemen en voluit te leven. Om te creëren en dingen voor mekaar te krijgen eerder dan te hopen en toe te kijken. Voor de sound heb ik gezocht naar een modernere touch van de hits waar ik een paar jaar geleden van hield, met een licht melancholische toets. Ik ben heel blij met het resultaat en ik denk dat je er zowel op de festivals als bij het sporten of in de wagen van kan genieten.”

HENRI PFR begon op 6-jarige leeftijd met muzieklessen en volgde daarna negen jaar lang klassieke pianolessen. In 2017 gooide hij hoge ogen toen hij met 3 prijzen de grote winnaar was op de D6bels Music Awards, de Waalse tegenhanger van de MIA’S. Hij won toen de Hit Van Het Jaar met ‘Until The End’ en sleepte ook de awards voor Dance/Electro en Solo Man in de wacht. Het jaar nadien lukte hij de dubbel want ook toen kaapte hij de Hit Van Het Jaar weg met de single ‘In The Mood’. Met meer dan 300 miljoen streams op Spotify, 180.000 volgers op Instagram en 65.000 op TikTok mag HENRI PFR allang niet meer alleen Belgen tot zijn fans rekenen.

En toch bleef het de laatste tijd stil rond Henri Peiffer, zoals de DJ-producer in het echt heet. Een artistieke zoektocht naar de juiste songs en een herkenbare sound verliep met ups en downs. Werken onder de radar bracht hem rust en nieuwe creatieve impulsen. ‘Tiger Style’ is een dansbaar nummer met aanstekelijke beats en een energieke drop, compleet met catchy vocals en gitaar riffs en overduidelijk gemaakt voor de dansvloer.

Na de zomer volgt er een tweede single en tussendoor brengt HENRI PFR ook nog een clubtrack uit. Want er ligt veel materiaal op de plank en met de ondersteuning van One World Artists, de managementtak van Tomorrowland, is Henri klaar om zijn vleugels opnieuw uit te slaan. HENRI PFR staat bekend om zijn energieke optredens en happy vibes, recent nog op de Mainstage van Tomorrowland Winter in Alpe d’Huez. In eigen land spraken zijn set op Pukkelpop en zijn opgemerkte headline acts op de Formule 1 Grand Prix in Francorchamps en op de nationale feestdag voor 80.000 mensen én de koninklijke familie tot de verbeelding. In juli zal HENRI PFR opnieuw de iconische Mainstage van Tomorrowland betreden voor een ongetwijfeld legendarische performance. (PADI)