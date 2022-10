Helmut Lotti treedt zaterdagavond op in Kursaal Oostende, maar kwam recent ook privé naar De Panne én Veurne

Wist je dat er bij Helmut Lotti ook West-Vlaams bloed door z’n aderen stroomt? “Vijftig procent West-Vlaams én vijftig procent Gents”, lacht Helmut in de gebouwen van Universal Music in Brussel. “Mijn mama Rita (Lagrou, padi) is immers afkomstig van Veurne. Recent genoten mijn vriendin Marieke en ik nog van een korte vakantie in De Panne, met ook een bezoek aan Veurne.” Komende zaterdagavond is Helmut Lotti dan weer present met ‘Helmut Lotti in Concert’ in Kursaal Oostende, waar hij normaal eind vorig jaar zou staan maar toen werd dat uitgesteld. Helmut kwam al vaak naar Kursaal Oostende. Hij komt nog altijd heel graag in deze zaal optreden.

Op 28 december 2021 zou je in Kursaal Oostende beginnen aan je nieuwe tournee, maar helaas werd die uitgesteld. Vooraf kwam dan ook uw nieuwste plaat ‘Italian Songbook’ uit. Toen spraken we met elkaar in een hotel op de Meir in Antwerpen. We zijn nu één jaar later én misschien is dat uitstel een voordeel geworden, want nu komt er een ‘Deluxe Edition’ van hetzelfde album op de markt. Ik denk niet dat dit anders gerealiseerd zou worden of toch?

Helmut: “Inderdaad, er zouden geen vier extra liedjes op de cd hebben gestaan en ik zou ook geen ‘Volare’ kunnen zingen, zoals ik dat komende zaterdagavond nu wel zal doen in Kursaal Oostende.”

Vorig jaar stelde ik je al die vraag, ik zal ze nu nog even stellen: jij streefde altijd, samen met o.a. Piet Roelen, naar perfectie, ook met het album ‘Italian Songbook’. Blijft dat voor u een vereiste om iets kwalitatief uit te brengen anders komt er niets uit?

Helmut: “Als je aan iets begint, dan moet je het goed doen of je moet er niet aan beginnen.”

Hoe moeilijk was het in 2021 om in het Italiaans te zingen? Is dat één jaar later toch al beter geworden om in het Italiaans songs te brengen?

Helmut: “Dat is een beetje ambetant. Vorig jaar leerde ik alles uit het hoofd en dan vielen al die concerten weg. Ik heb nu alles opnieuw moeten downloaden in m’n hoofd. Ik moest wel degelijk weer naar de cd luisteren. Maar het zit er alweer goed in. Het is niet gemakkelijk. Of je zoiets vlug vergeet? Italiaans is niet altijd even gemakkelijk. Het is een Latijnse taal, je hebt een houvast, je begrijpt wat je aan het zingen bent. Ik vertaalde ook alle teksten voor mezelf. Regelmatig sla je echter iets door elkaar. Het is vooral moeilijk als je een liedje hebt waarvan de eerste zin in ieder couplet ongeveer dezelfde is, omdat je dan de coupletten door elkaar begint te gooien. Dan begin je wel eens de kluts kwijt te geraken.”

Helmut Lotti © Gwenny Eeckels

Bezocht je al vaak Italië?

Helmut: “Toch wel. Ik was al een drietal keren in Toscane, evenveel keren in Venetië (twee keer privé, één keer voor het werk) en eveneens al in Sardinië, een eiland dat bij Italië hoort.”

Ben je een grote fanaat van de Italiaanse keuken? Wat eet je het liefst?

Helmut: “Neen! Ik vind dat wel één keer lekker, maar ik heb het na één week al gehad met al de tomaten, kaas en de pasta. Sommigen willen niets anders dan Italiaans eten, maar ik niet.”

Er staan vier extra songs op de ‘Deluxe Editions’. Was het een moeilijke keuze om die vier nummers te selecteren? Aan welke criteria moesten ze voldoen?

Helmut: “We hadden veel nummers klaar. Wat we in het voorbije jaar konden doen, was deze vier liedjes in demovorm zo mooi mogelijk uitwerken. Ik denk dat we bij ‘Volare’ zeker een viertal pogingen ondernamen vooraleer het lied klonk hoe ik het wilde. Ik wou dat het met een tempo begon… Dàt moest dus met een tempo starten. Ik ben blij met de versie die we nu hebben. Bracht ik het dus vorig jaar uit, dan had ik niet die mooie nieuwe versie. Eén jaartje opschuiven kan dus zeker geen kwaad.”

Ik ken geen Italiaans, maar het zijn allemaal heel bekende melodieën. Kan dat het succes verklaren van zo’n album?

Helmut: “Natuurlijk, dat deed ik al altijd. Ik probeer telkens melodieën te zingen die de mensen kennen of die toch minstens sterk genoeg zijn wanneer ze die niet kennen dat ze die toch direct mooi vinden.”

Moest je nu al die nummers van uw ‘Italian Songbook’ als Nederlandstalige cd uitbrengen, zou dat ook een topper kunnen worden of is dat te veel verschil?

Helmut: “Het probleem is dat de mensen al weten dat het Italiaanse liedjes zijn, maar puur kwalitatief gezien, als je deze melodieën in het Nederlands brengt en je zou het als een nieuw album uitbrengen dan denk ik wel dat het toch een succes zou worden.”

Ben je met mij akkoord dat dergelijke Italiaanse muziek een mens ‘zen’ laat worden? Dat ondervond ik alvast toen ik deze vragen opstelde met op de achtergrond uw Italiaanse songs. Op ’t einde besloot ik gewoon verder te luisteren.

Helmut: “Het is gezellig hé, echt gezellig. Dat was onze bedoeling: een warme plaat, een gezellig plaat maken. Het is warm, het is groot, maar tegelijkertijd klinkt het intiem.”

Kursaal Oostende, ’t is niet de eerste keer dat je er staat. Een idee hoeveel keer al? Een goede zaal qua akoestiek? Een speciale zaal?

Helmut: “Och, dat is een moeilijke. Ik stond er al vaak op het podium maar hoeveel keer? Ik trad er al op zowel met mijn eigen concerten als voor nevenprojecten, zoals De Eregalerij. In april jl. was ik er ook nog met Lou Roman. Ik trad er twee dagen op. Akoestisch is dat een heel goede zaal. ’t Is een warme zaal met een goede klank. En een hele vintage-backstage, een beetje verouderd maar het heeft wel zijn charme.”

Spreken andere zalen in West-Vlaanderen je eveneens aan, zoals Herman van Veen recent zei tegen mij dat hij ‘gek’ is op de Brugse Stadsschouwburg.

Helmut: “Dat is inderdaad ook een mooie zaal. Zelf stond ik er nog niet, maar ik was eens te gast voor een concert van Flip Kowlier in Stadsschouwburg in Kortrijk en dat vind ik eveneens een mooie zaal. Ik was ook al meerdere keren te gast in het Concertgebouw van Brugge met z’n goede akoestiek. Die is moduleerbaar waardoor je daar zowel akoestisch als versterkt kan spelen. Het is een heel mooi gebouw. Ik vind het echt heel mooi. En De Spil in Roeselare: ik vind die ‘achterkant’ aan de artiesteningang heel mooi. Dat is een heel toffe zaal, waar ik ‘Mijn Hart & Mijn Lijf’ bracht. Op zaterdag 17 juni 2023 sta ik daar opnieuw met zes muzikanten. En op vrijdagavond 9 december ben ik, samen met Johnny Logan, te gast op een kerstconcert in zaal Owla in Brugge.”

Je komt veel naar West-Vlaanderen.

Helmut: “Mijn ma is van Veurne hé. Een tweetal maanden deed ik, samen met m’n vriendin Marieke, een verlengd weekend in De Panne. Toen brachten we ook een bezoek aan Veurne en eveneens aan Bray-Dunes net over de Belgische grens. Wàt een toffe plaats. Ik heb ook nog verre familie in Izegem wonen. Yvonne van de krantenwinkel in Izegem is de nicht van mijn ma. De familie Denys woont daar ook. Ze hebben enkele zonen en één ervan is een saxofonist…”

Nog iets dat je kwijt wilt qua West-Vlaamse invalshoek… Nieuwe plannen in West-Vlaanderen? Een verhuis van de Ardennen naar de prachtige kuststreek?

Helmut: “Neen, maar zoals Flip Kowlier vaak in ‘t West-Vlaams bezig is, zou ik graag eens iets uitbrengen in ‘t Gents want ik ben ten slotte een Stropke. Maar wel één met 50 procent West-Vlaams bloed in z’n aderen…” (PADI)

Zaterdag 15 oktober: ‘Helmut Lotti in Concert’ in Kursaal Oostende. Tickets: 80, 75, 65 en 55 euro, inclusief reservatiekosten. www.kursaaloostende.be – Zaal Owla: www.owlabrugge.be – Optreden De Spil Roeselare: www.concertevents.be