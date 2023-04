Helmut Lotti staat eind juli met ‘Helmut Lotti goes Classic’ op het domein van Kasteel van Horst, maar hij komt nog eerder naar onze provincie

Op zaterdag 29 juli brengt Helmut Lotti een éénmalig concert ‘Helmut Lotti Goes Classic’ op het domein van Kasteel van Horst in Holsbeek. Met zijn 40-koppig orkest brengt Helmut daar heel uitzondering een replay van de optredens uit de jaren negentig. Het prachtige Middeleeuwse kasteel maakt van dit concert een unieke ervaring. De opbrengst gaat integraal naar het renovatiefonds om dit kostelijk project te ondersteunen.

Wie had ooit gedacht dat Helmut Lotti nog één keer zou uitpakken met ‘Helmut Lotti Goes Classic’! En toch is het zo. “Wij hebben een locatie die daarvoor uniek is om Helmut klassiek te laten brengen Zo ben ik gaan praten met Piet Roelen en Ilia Beyers”, zegt Achille Claes van de organisatie. “Zijn klassieke optredens hadden allemaal plaats tussen 1995 en 2005. Dat is al ver weg en dus hoopte ik dat iedereen positief zou reageren om nog één keer met hetzelfde concept te kunnen uitpakken. Eind juli pakken we recht voor de toren uit met een klassiek optreden. We doen het op de zaterdagavond en op vrijdagavond brengen we Metejoor. We doen het om iets over te houden voor de renovatie van het kasteel. Er blijft niets onderweg plakken.”

“We brengen twee keer een volledig uur klassiek, met het Golden Symphonic Orchestra. Ik ben blij dat we met dit concert zowel het kasteel als mijn klassieke carrière gaan restaureren”, lacht Helmut Lotti. “Of ik dat leuk vind? Ik vind dat heel plezant. Het is 27 jaar geleden dat we ermee begonnen. Het is leuk dat we eindelijk nog eens met de écht grote bezetting en de toenmalige dirigent André Walschaerts nog eens op het podium kunnen staan. Eén maand geleden kreeg ik die vraag en we zeiden direct ‘ja’. Dankzij die ‘Goes Classic’ had ik twee uitverkochte tournees in de Verenigde Staten… We brachten telkens een licht klassiek repertoire. Er is veel klassiek repertoire, maar er bestaat niet zoveel populair klassiek repertoire. Dit wilden we brengen. We voelden al op het vierde album dat het moeilijk was om dat soort repertoire te vinden en verder ermee uit te pakken. Ik denk dat wij het beste eruit hebben gehaald. Normaal is dat hier een éénmalig gebeuren. We doen dit concert, dat is het enige wat ik ervan weet en het enige wat ik erover kan zeggen.” (PADI)

Zaterdagavond 29 juli op het grasterrein van het Kasteel van Horst in Holsbeek – Info: www.kasteelvanhorst.be – Op woensdag 3 mei is Helmut Lotti te gast in CC Het Perron in Ieper. Info en tickets: www.pmle.be – In de zomerperiode staat Helmut ook 18 keren op het podium van het event SHOWTIME in zaal Owla in Brugge. www.owlabrugge.be