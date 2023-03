‘Helmut Lotti Goes Classic’ treedt éénmalig op tijdens een benefiet in het Kasteel van Horst in Holsbeek

Op zaterdagavond 29 juli treedt Helmut Lotti met ‘Helmut Lotti Goes Classic’ éénmalig op in openlucht aan het Kasteel van Horst in Holsbeek. Dit optreden kadert in een tweedaagse, waarvan de opbrengst integraal gaat naar de restauratie van het Kasteel van Horst. Eén dag later is er op dezelfde locatie een optreden van Metejoor Live.

“Toen we op zoek gingen naar dé gepaste artiest voor deze benefiet kwamen we meteen uit bij Helmut Lotti. Zou het niet fantastisch zijn om het Kasteel van Horst het decor te laten zijn van een prachtig klassiek concert. Toen we met onze stoutste dromen naar zijn manager Piet Roelen stapten, was ook hij snel mee: hier nog eens een Helmut Lotti Goes Classic opvoeren, een perfecte match. Toen we iets later hoorden dat ook Helmut helemaal overtuigd was en ook Herita heel blij was met het initiatief, konden we er helemaal voor gaan. Op zaterdag 29 juli zorgen we dus voor een éénmalige exclusieve herneming van HELMUT LOTTI GOES CLASSIC. Het concert zelf is ook uniek. Met zijn 40-koppig klassiek orkest brengt Lotti heel uitzonderlijk een replay van de optredens uit de jaren ’90. Het prachtige middeleeuwse Kasteel maakt van dit concert een unieke beleving. De tweedaagse is tevens het startschot van de renovatie. De dag nadien starten de werken officieel. De organisatie zelf is in handen van Het Wagenhuis met steun van de gemeente Holsbeek, het Agentschap Natuur en Bos en Herita. De volledige opbrengst van deze tweedaagse gaat integraal naar het renovatiefonds om dit kostelijk project te ondersteunen.

Helmut Lotti, samen met zijn trouwe dirigent André Walschaerts. © PADI/Daniël

Locatie: grasterrein voor het Kasteel van Horst, Horststraat 28 in Holsbeek. Tickets: vrijdag 28 juli (39 euro) – zaterdag 29 juli (59 euro, parterre- en tribuneplaatsen – 1.500 euro, champagnetafel voor het podium voor 10 personen). Tickets zijn te koop via www.kasteelvanhorst.be