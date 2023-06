‘Hellmut Lotti Goes Metal’: uitverkocht in Capitole Gent, maar nu ook concert in Oostende én Antwerpen

Het gaat hard voor Helmut Lotti: Exact eén week geleden kondigde hij zijn eerste ‘Hellmut Lotti Goes Metal’ concert aan (op vrijdag 27 oktober in Capitole Gent) en afgelopen zondag zette hij tijdens Graspop Metal Meeting een overvolle ‘Metal Dome’ op stelten, waar hij talloze metalfans omver blies met een ijzersterke performance. Nog geen dag later was het eerste concert in Capitole Gent volledig uitverkocht, waarna al snel een extra concert op donderdag 26 oktober volgde.

Intussen is ook dit tweede concert in Gent volledig uitverkocht, maar de revelatie van Graspop 2023 heeft goed nieuws: wegens grote vraag kondigt hij namelijk nog twee bijkomende concerten aan. Op woensdag 30 augustus in het OLT Rivierenhof te Antwerpen en op zaterdag 25 november 2023 in het Kursaal Oostende zal Helmut Lotti nogmaals zijn innerlijke metalhead loslaten en het beste van zichzelf geven. Terwijl hij op Graspop een compact optreden van 50 minuten bracht, zal Helmut tijdens deze concerten een volledige set brengen met een uitgebreid hardrockrepertoire dat al zijn favorieten uit het genre bevat, waaronder classics van Whitesnake, Kiss, AC/DC, Black Sabbath én natuurlijk Iron Maiden. (PADI)

Fans die dit uniek concert niet willen missen en ‘Hellmut Lotti’ live aan het werk willen zien, kunnen op vrijdag 23 juni vanaf 10 uur tickets kopen voor de extra concerten in Antwerpen en Oostende. Tickets en info: www.gracialive.be en www.helmutlotti.com.