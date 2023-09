‘Hellmut Lotti goes Metal’ begon eraan in OLT Rivierenhof in Antwerpen, maar in november ook in Kursaal Oostende

Niet Helmut, maar Hellmut Lotti gaf onlangs de aftrap van zijn langverwachte tour ‘Hellmut Lotti goes Metal’ in een uitverkocht OLT Rivierenhof te Antwerpen.

Zij die dé revelatie van Graspop 2023 niet willen missen, kunnen zich maar beter haasten want intussen zijn er reeds acht van de 17 shows volledig uitverkocht. Tijdens de première betrad Hellmut voor het eerst sinds Graspop opnieuw het podium om live voor een publiek zijn favoriete metal- en hardrocknummers en zijn eigen gloednieuwe nummer ‘The Darkness’ te brengen. Stuk voor stuk indrukwekkende songs die intussen ook op plaat werden vastgelegd. Het live-resultaat? Een collectie van meer dan twintig klassiekers van onder meer Kiss, Whitesnake, Iron Maiden, AC/DC, Judas Priest en vele andere topbands.

Maar vóór het publiek de arena mocht betreden, werd Helmut in de bloemetjes gezet. Annelies Orye (radio Willy) legt uit dat zij een klein zaadje hebben gepland voor ‘Hellmut goes Metal’. Ze gingen een lijst doen van de 1.000 beste rocksongs aller tijden en kregen het uitstekend idee om Helmut een cover van een goede rocksong te laten zingen. De nummerkeuze kwam uit op Iron Maidens ‘Run To The hills’. Helmut stak hierbij als stunt zelf een act in elkaar en van klassieke zanger is hij tijdens het nummer getransformeerd tot metalhead met lederen broek en van die mooie lederen armbanden. Radio Willy is zeer blij dat hij ongelofelijk veel goesting heeft gekregen in metal en rock en dat ze een kleine rol hebben gespeeld in het feit dat hij hiermee naar Graspop is gegaan én dat hij daarvan een plaat heeft gemaakt.

Patrick Guns, directeur van Universal Music, gaat verder. Patrick voelt zich zeer vereerd om de release van een nieuw Helmut Lotti Album mee te maken. Hij begint met een anekdote: als je vraagt, wat is volgens u de best verkochte plaat in België aller tijden? Dan antwoordt men, dat is ‘Thriller’ van Michael Jackson. Ja, inderdaad dat is het best verkochte album maar niet in België maar wereldwijd. In België is dat nog altijd ‘Helmut Lotti goes Classic’ volume 1, uitgekomen in 1995. Dan zegt men, aja, maar dan is Michael Jackson het 2de best verkochte album? Nee, zegt hij, dat is ‘Helmut Lotti goes Classic’ volume 2, een jaar later uitgekomen in 1996. Oké, maar dan is Michael Jackson toch de derde beste, vraagt men. Zegt hij fier: nee nog steeds niet, dat is ‘Helmut Lotti goes Classic’ volume 3, en dan pas komt Michael Jackson. Dat is toch iets heel uniek waarop Universal Music zeer trots is. Daarom is het ook een heel fijn gegeven dat ze Helmut Lotti mogen begeleiden met deze nieuwste release, een nieuw hoofdstuk aan een indrukwekkend oeuvre en deze keer onder de naam ‘Hellmut Lotti goes Metal’, waarna hij overgaat tot de overhandiging van de nieuwe CD en elpee aan Helmut Lotti zelf.

Helmut is zeer blij en bewierookt Eric Philippe (ook aanwezig tijdens het persmoment) die het design verzorgd heeft van de CD en het album: ‘Merci, Eric, c’est très bon en noir, c’ est vraiment fantastique’. Hij dankt nog eens Radio Willy omdat hij zeker weet dat de video van ‘Run To The Hills’ ervoor heeft gezorgd dat dit album tot stand gekomen is. Verder gaat zijn dank naar Universal Music om er iets prachtigs van te maken en naar Piet Roelen om samen met hem het mooie programma in elkaar te steken.

Dan was het tijd voor muziek. Als voorprogramma trad Judith op, een mooie zangeres met een frêle stem. Misschien een beetje te zacht als support (met ‘Creep’ van Radiohead kwam ze het dichtst in de buurt van het rockgenre), maar ze kweet zich heel behoorlijk van haar moeilijke taak, het talrijk opgekomen publiek onderhouden tot de komst van Helmut himself.

Het contrast kon niet groter zijn met de opener ‘Holy Diver’ van Dio. Helmut, in lederen broek en pitteleer, wist direct de toon te zetten. Wie had gedacht hier een veredelde covergroep aan het werk te zien, kon direct zijn mening herzien. Helmut had stuk voor stuk fantastische muzikanten rond zich geschaard die hem moeiteloos naar hogere rocksferen brachten. En zelf kon hij, zoals iedereen natuurlijk al lang van tevoren wist, zijn krachtige stem demonstreren. Er was duidelijk nagedacht over de playlist. Van ‘I Was Made For Loving You’ van KISS, over ‘Poison’ van Alice Cooper tot ‘Still Loving You’ van Scorpions, iedereen kon er zich in vinden. Zelfs een regenbui kon de pret niet bederven. En alsof dat niet genoeg was, spoot Helmut nog eens vrolijk rond met een gigantisch waterpistool.

Toen hij opeens zijn trouwste fan Josée in het publiek spotte, kon hij niet nalaten te zeggen: maar Josée, je had toch gezegd dat je niet naar mijn metaloptreden ging komen? En je bent hier toch? Maar het publiek bestond dan ook uit veel hardrockliefhebbers, maar uit even veel mensen zoals Josée. Iedereen zong keihard mee, Josée nog het meest. Zeker toen hij zelfs ‘Tiritomba’ in een hardrockkleedje had gestopt. Helmut zorgde ook voor een eigen rocknummer, namelijk ‘The Darkness’, geschreven een week vóór Graspop. Daarna kwam er nog een verrassing, namelijk een duet met support Judith: ‘Nothing Else Matters’ van Metallica. Zo kwam ze terecht nog eens in de schijnwerpers te staan. Nog een kippenvelmoment voegde hij eraan toe met ‘Que je t’ aime’ van Johnny Halliday. Wat hij daar te horen bracht, was fenomenaal. Afsluiten deed Helmut natuurlijk met het nummer waar alles mee begon, ‘Run To The Hills’. Nog een laatste keer werd er luidkeels meegezongen en Helmut en de zijnen genoten er zichtbaar van. (PADI & Marianne)

Op vrijdag 1 september kwam ‘Hellmut Lotti goes Metal’ uit. Het album is op CD én vinyl te verkrijgen in de platenwinkel of via de grote streamingplatforms. Helmut is met ‘Hellmut Lotti goes Metal’ op vrijdag 24 en zaterdag 25 november 2023 te gast in Kursaal Oostende. Info en tickets: www.helmutlotti.com – www.gracialive.be