Heerlijk rockweekend in Owla Brugge met Cooking with Knopfler en Guy Swinnen Band

Rockfans opgelet! In maart 2024 kan je in Owla Brugge terecht voor twee heerlijke, opeenvolgende rockavonden. Op vrijdag 29 maart serveren frontmannen en rasmuzikanten Bart Buls en David Piedfort met Cooking with Knopfler een waar muzikaal feestmaal voor de fans van de muziek van Mark Knopfler en Dire Straits. Op zaterdag 30 maart staat onze levende, Belgische rocklegende Guy Swinnen met zijn onvolprezen Guy Swinnen Band op het menu. Zij putten rijkelijk uit het eigen repertoire, brengen classic rockpareltjes en uiteraard mag een occasionele Scabs-song niet ontbreken.

Cooking with Knopfler / celebrating the music of Mark Knopfler and Dire Straits

De gedeelde liefde van frontmannen en begenadigde muzikanten Bart Buls en David Piedfort voor de muziek van Mark Knopfler en Dire Straits, resulteert met Cooking with Knopfler in een muzikaal feestmaal van uitzonderlijke klasse. Begeleid door topmuzikanten nemen ze u mee langs Knopflers sfeervolle grooves, rhythm & blues, feërieke ballades, vele ongekende parels en grote Dire Straits-hits!

Guy Swinnen Band

Sinds het overlijden van Willy Willy in 2019 werd er voor The Scabs een pauze ingelast en wordt er volop ingezet op de Guy Swinnen Band. De band spaarde kosten nog moeite en nam in 2022 met Werner Pensaert het nieuwe album ‘Rock ain’t dead (it just smells funny)’ op. De ritmesectie Marcus Weymaere (drums) en Bart Buls (bas) gaan al een tijdje mee bij GSB. David Piedfort (gitarist) zorgt ook al enkele jaren voor een divers gitaargeluid dat Guy de mogelijkheid geeft om zowel country-getinte songs, singer-songwriter materiaal als rechttoe rechtaan rock te spelen. Een concert van Guy Swinnen Band is altijd de moeite. Je ontdekt er zijn eigen songs, er passeert al wel eens een gekende of minder gekende classic rock-parel en een occasionele Scabs-song mag natuurlijk ook niet ontbreken. (PADI)

Info en tickets via owlabrugge.be