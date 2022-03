Happy Feniks uit Izegem pakt uit met een nieuwe Kitana

Zaterdagavond vond in zaal Mandeldaele in Izegem de singlevoorstelling plaats van de nieuwe song van Kitana uit Wevelgem in het bijzijn van heel wat Vlaamse artiesten en natuurlijk ook supporters van de zeventienjarige Kitana.

Happy Feniks pakt rond Kitana niet enkel uit met een nieuwe single, maar ook met een totaal nieuwe aanpak. Fris, jong, swingend, herkenbaar, meezingbaar… David Galle nam de tijd om het productieteam rond Kitana bijna volledig te vernieuwen. Manfred Jongenelis zorgde voor een nieuwe sound, Jan Floren (Jake Philips) zocht een nummer en schreef de tekst, Dansschool Dançar / Dançar productions zorgde onder de deskundige leiding van Ricardo voor de restyling, Foto Rudesign voor de coverfoto, M-Sound Pro voor de video en ST-Entertaincompany voor de plug’n’promo. Het resultaat is een glunderend management dat kan uitpakken met Kitana 2.0. Ontdek zelf de nieuwe Kitana met ‘Ik wil’.

Een stralende Kitana © PADI/Stan

Liefde, kent geen leeftijd, kent geen grenzen, kent geen tijd. Echte liefde, de vlinders overvallen Kitana en ze gaan als geen ander tekeer. Liefde laat je zweven, maakt je onzeker, je wilt weten of hij/zij ook de slaap niet kan vatten, je wilt de liefde vastpakken. In ‘Ik wil’ deelt Kitana haar gevoel van verliefdheid, de onzekerheid maakt plaats voor vastberadenheid. Geen tijd meer te verliezen, het leven is er om te delen én eens je de ware hebt ontmoet is er geen weg terug. Eén blik is genoeg om elkaar te raken, er voor te gaan en niet stil te blijven staan bij dé beslissing die je eigenlijk al hebt genomen omwille van je lichaamstaal. Kitana laat horen hoe zalig het is om te kiezen voor de liefde in ‘Ik wil’, want dat is het enige wat je wilt horen, de bevestiging van dat wat je eigenlijk al wist.

Kitana, samen met David en Sabine van Happy Feniks. © PADI/Stan

Tijdens de voorstelling begon Kitana de showavond met het nummer ‘Ik wil’, samen met Dansschool Dançar uit Roeselare. De zangeres gaf een cadeau af aan David en Sabine, waarna de jeugdige zangeres ook een cadeau terug kreeg. Iedereen die aanwezig was ontving een leuk geschenk. Er waren heel wat artiesten present. Even opsommen: Lisa Leman, Guy Neve, Nico Debuck, Sofia, Conny Brooks, Louis Ray, Bjorn, Danny Brendo… (PADI)

Kitana, samen met Dansschool Dançar. © PADI/Stan

Info: info@happyfeniks.com – 0486 77 08 87

En nog een cadeau. © PADI/Stan