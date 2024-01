Hans Cools uit Lichtervelde staat voor de allereerste keer solo in Kursaal Oostende: “Als ik deze zaal kan vol krijgen, dan is dat precies zoals een muziekgroep die op Pukkelpop of Rock Werchter staat”

Pas sinds 2018 is Hans Cools uit Lichtervelde nog maar bezig met comedy. Dan kwam er ook nog corona tussen, waardoor ook Hans stil mocht zitten in ‘zijn kot’. Vanaf januari 2023 begon zijn debuuttournee ‘Cools & Zonen’, een voorstelling in het West-Vlaams. Hans hoopte op toch een handvol optredens. “We zitten nu al aan 80 theatervoorstellingen en ik verkocht toch al zo’n 25.000 tickets. In januari 2025 sluit ik deze tournee af en dan zal ik zo’n 100 keren hebben opgetreden”, glundert Hans, die in Kursaal Oostende nog een nieuwe show voorstelde. Op zaterdagavond 11 mei staat hij er solo op dit imposante podium en dit exact één jaar nadat hij op hetzelfde podium het voorprogramma deed van de show van Philippe Geubels. Waar zal zijn succes eindigen?

Hans Cools (36) is de definitie van een West-Vlaming: opgegroeid in een dorp, kleinzoon van boeren en zoon van hardwerkende ouders in een gezin van vier kinderen. Hij ging naar de Chiro, speelde voetbal en ja hoor: hij was ook misdienaar. Het liefst van al wilde hij zijn vader opvolgen als schrijnwerker, maar het CLB dacht hier anders over en dus studeerde hij verder in o.a. de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) en werd hij ingenieur bouwkunde. Dat werkt doet hij nog altijd.

Of hij de leukste thuis is, daarop kon hij niet antwoorden, maar hij had helemaal nooit de ambitie om comedian te worden. “In de lokale Chiro in Lichtervelde heb ik eens muziekoptredens aan elkaar gepraat. Toen zeiden ze dat ik best eens mee zou doen aan een comedywedstrijd en zo is dat begonnen. Ik was dan inderdaad al 31 jaar. Of ik een laatbloeier ben? Ik ben inderdaad relatief laat begonnen met comedy. Maar als ik het vergelijk met mensen die een volavondshow hebben en die 100 keren een volavondshow spelen, dan zijn er weinig comedians die jonger zijn dan ik. In het beginnerscircuit zitten er wel veel die jonger zijn dan ik.” Hans had totaal niet verwacht dat zijn humor zo zou aanslaan bij het publiek. “Echt totaal niet en dat is geen valse bescheidenheid. Dat is ook heel moeilijk in te schatten. Ik begon met die show juist na corona, juist op het moment dat veel comedians met een show uitpakten. Het eerste seizoen hadden we 20 shows. Die waren heel vlug uitverkocht. Comedyshows.be zette er nog bij en dat blijft maar stijgen, inclusief zalen zoals Capitole Gent, Concertgebouw Brugge. In Ieper sta ik zelfs acht keren met dezelfde show. Mijn succes heb ik vooral te danken aan de vele mond-aan-mond reclame. Ik deed geen tv-werk, ben geen influencer en heb geen 100.000 volgers op Instagram. Ik val gewoon precies in de smaak. Het is ook een show die een heel breed publiek aanspreekt. Ik zit niet in een niche van grof, zwart of absurdisme. Peter Decroubele schreef: Het is huis, tuin en keukencomedy. En daarmee spreek ik wel een heel ruim publiek aan.”

Hans Cools zit al aan 80 theatervoorstellingen en verkocht al 25.000 tickets. © PADI

Wat vindt Hans leuk aan zijn job? “Er is niets leuker dan naar je werk gaan en duizenden mensen laten lachen. Vooral de feedback nadien is zalig. Ik heb ook al enkele trouwe fans, die twee of drie keren zijn komen kijken. In de muzieksector komt dat vaak voor, in comedy niet. Dan keren ze terug met familieleden. Hoe ik mijn show kan omschrijven? Het is beschrijvende humor over dingen die dicht bij mij staan: de werkvloer, school van de kinderen, enz. Dat zijn alledaagse situaties die ik in mijn show steek.” Waarvan droomt Hans nog? “Eén jaar geleden had ik nooit gedacht aan het Kursaal. Wat is er nog groter dan het Kursaal? Twee keren dezelfde zaal. Ik heb echter niet de blinde ambitie van dit of dat te doen. Ik speel heel veel theatershows, maar doe ook bedrijfsoptredens, enz. Alle kansen die ik krijg, neem ik aan, zonder enige ambitie te hebben. Als comedian moet je talent hebben, hard werken en ook wat geluk hebben. Nu valt dat allemaal goed mee. Kursaal Oostende zal de grootste zaal zijn waar ik ooit sta. Stress? Neen, ik heb geen angst om op te komen, maar wanneer je net voor de start even naar de zaal kijkt, dan slik je wel eens van al die mensen te zien zitten. In zo’n grote zaal spelen is wel anders spelen. Speel je in op iets dat op de eerste rij voorvalt, dan heb je dan tientallen meters niet door, terwijl je in een zaal met een kleine bezetting wel mee bent. Vorig jaar op 12 mei speelde ik hier het voorprogramma van Geubels. Toen stond ik een kwartier op het podium en na optredens hoor ik wel al en toe eens van aanwezigen zeggen dat ze tickets voor mij boekten omdat ze mij bij Geubels aan het werk zagen.”

Hans besluit: “Als ik Kursaal Oostende kan vol krijgen, dan is dat precies zoals een muziekgroep die op Pukkelpop of Werchter staat en die vult. Als je mijn tickets samentelt, dan is dat al een serieus Antwerps Sportpaleis dat ik vul. En neen, ik beperk mij niet tot West-Vlaanderen. Ik treed ook op in o.a. Temse, Vosselaar, Erpe-Mere, Dendermonde… Ik vertel in mijn moedertaal West-Vlaams. Sta ik ergens anders, dan pas ik mij beperkt aan. Te gekuist is de charme weg. Mensen die vroeger in West-Vlaanderen naar Gaston & Leo kwamen kijken, wisten ook dat het in ‘t Antwerps was dat ze toen spraken. West-Vlamingen zijn wél goed verstaanbaar hoor, vooral als je niet te vlug praat. Ik speel in het West-Vlaams, maar dat is niet het vuilste dialect dat we hebben. Maar als ik voorbij de Schelde ben, dan weet ik dat ik bepaalde woorden best wat aanpas”, besluit Hans al lachend. (PADI)

Zaterdag 11 mei om 20 uur, Kursaal Oostende ‘Hans Cools & Zonen’. Eén ticket kost 22 euro. Tickets kan je verkrijgen via www.comedyshows.be