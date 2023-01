Hans Cools brengt ‘Cools & Zonen’ op heel wat locaties in West-Vlaanderen: “Ik breng verhalen over zaken die heel dicht bij mij staan”

Op vrijdagavond 9 juni ben je welkom tijdens de comedyvoorstelling ‘Cools & Zonen’ van Hans Cools in het concertgebouw in Brugge in een organisatie van Comedyshows.be. Voor Hans ging het plots wel allemaal heel vlug. Hij ziet het alvast zitten om ook die avond het publiek te entertainen én vooral veel te doen lachen. Dit voorjaar staan er een 30-tal shows in zijn agenda, waaronder negen – ook deze allerlaatste in het Concertgebouw van Brugge – in een organisatie van Pieter De Wulf van Comedyshows. De andere optredens werden geboekt door andere organisatoren en culturele centra. Hans begint eraan tijdens zijn première weekend op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari in CC De Spil in Roeselare. Wie hem in West-Vlaanderen nog aan het werk wil zien, moet wat geduld hebben, de komende maanden zijn nagenoeg alle shows in de provincie reeds uitverkocht. Voor de latere voorstellingen in Ieper, Bredene, Izegem en Brugge zijn er wel nog kaartjes te koop.

Hans (35) uit Lichtervelde is nog maar vier jaar bezig met comedy en dat begon eerder toevallig. “Ik was vroeger altijd lid geweest van de Chiro in Lichtervelde. Tijdens een eetfestijn hadden ze mij als oud leider gevraagd omde muziekoptredens aan elkaar te babbelen en dat vooral op een ludieke manier. Kameraden van mij zeiden dat ik dat goed deed en dat ik mij misschien eens zou inschrijven voor een comedywedstrijd. Dat was juist in de periode september 2018 van Humo’s Comedy Cub. Ik schreef mij in. ’t Moest allemaal vlug gebeuren. Ik maakte nog snel een filmpje, want ik moest beeldmateriaal doorsturen. Zonder veel ervaring of voorbereiding kwam ik onverwachts in de halve finale terecht. Ik leerde wat mensen kennen en zo is dat verder gegroeid. Ik werd kort daarna opgepikt door Steven Mahieu om zijn voorprogramma te verzorgen. Ik won eveneens de ‘Lunatic Comedy Award’ in Gent, enz.”

Was dat een beetje stressen? Want voor de Chiro iets brengen is nog altijd iets anders dan voor een onbekend publiek te staan.

Hans: “Eerlijk, of ik nu de eerste keer optrad of voor een grote zaal sta, ik heb weinig last van stress. Sta ik echter op een affiche met niets anders dan grote namen uit de comedywereld, dan heb ik wel een momentje van stress. Maar enorme plankenkoorts hebben en het helemaal niet meer zien zitten… Neen, dat maakte ik nog niet mee.”

Is ‘Cools & Zonen’ een volledige nieuwe show?

Hans: “Het is m’n eerste show. Vanzelfsprekend zitten er wel wat stukken in die ik de voorbije jaren opgebouwd heb, gecombineerd met een flinke brok nieuw materiaal. In ’t verleden speelde ik vooral voorprogramma’s of in line-ups met andere comedians. Een aantal van die stukken giet ik nu in een eigen avondvullende show.”

Hans Cools tussen Hannes Deconinck (links) en Pieter De Wulf van Comedyshows.be voor het Concertgebouw van Brugge. © PADI/Daniël

Is dat moeilijk om iets samen te stellen, om creatief te zijn?

Hans: “Wat ik met ‘Cools & Zonen’ breng, komt uit m’n nabije omgeving. Dat gaat over m’n werk, mijn vrouw, mijn kinderen. Dat zijn allemaal dingen die heel dicht bij mij staan. Het is dus op zichzelf niet zo moeilijk om er een rode draad of enige structuur in te steken. Het is een show die organisch is gegroeid. Met die show ga ik eind januari in première in De Spil in Roeselare. Ik sluit af op vrijdag 9 juni in het Concertgebouw in Brugge. Ik zal dan in totaal zo’n 30 keren hebben opgetreden met m’n eigen show, die telkens ongeveer 1u.30 zal duren.”

Uw show van eind januari zal er eind juni toch anders uitzien of ga je de actualiteit niet erin steken?

Hans: “Het materiaal dat ik breng is redelijk tijdloos. Er zitten weinig zeer actuele dingen in. Natuurlijk wel over algemene dingen. Er zit een stuk in over het onderwijs, over hoe dat ik zie dat mijn kinderen naar school gaan. Dat is

wel actueel, maar ‘t is niet dat ik van de ene op de andere week zal veranderen. Er zit weinig echte actualiteit in waardoor je zou zeggen ‘dat is nu iets dat ik vandaag in de krant heb gelezen’. Neen, dat niet. Ik ben nu aan het try-outen, en hoe meer ik die show speel… Er zitten altijd zinnen in die je anders gaat uitspreken. ’t Kan dus wat veranderen, maar inhoudelijk blijft die show min of meer dezelfde, ongeacht of ik die nu de eerste of de laatste keer zal brengen.”

Hans Cools © PADI/Daniël

Ik hoorde je al praten over Brugge, Roeselare… Zijn al die 30 shows voorzien in West-Vlaanderen of verlaat je ook onze provinciegrenzen?

Hans: “Het hoofdaandeel is in West- en Oost-Vlaanderen, maar ik sta ook in Beveren bij Antwerpen, Bierbeek, Aarschot.. Ik heb een West-Vlaams accent. Het moment dat ik mijn provincie verlaat, moet ik mijn taal wel een beetje aanpassen. Maar ik stond al met Steven Mahieu overal in ’t land. ’t Valt wel mee, enkel let ik een beetje op van zodra ik de Schelde over steek.”

Staat humor op je vast werk ook centraal?

Hans: “Ik werk als ingenieur bouwkunde bij een bouwbedrijf in Kortrijk. Onder mijn collega’s zitten er ook fans die komen kijken naar m’n optredens. De meeste wonen in het Gentse en die hele meute komt wanneer ik optreed in de Minardschouwburg in Gent.”

Stop je na 30 shows of komen er nog meer?

Hans: “Ik ben al heel tevreden metspeellijst tot nu toe. Het is soms druk, want ik heb een gezin en nog vast werk. Ik blijf dat combineren met m’n vaste job. In de voorbije jaren was dat wel een goed idee, want door corona waren er geen optredens.”

Wat brengt de toekomst?

Hans: “Ik wil zover mogelijk geraken in comedy, zonder dat ik voor mezelf zeg dat ik in 2023 die of een andere doelstelling heb. Ik heb niet de ambitie om binnen twee jaar al het Sportpaleis te vullen, maar wie weet.” (PADI)

Info en tickets: www.hanscools.be –www.comedyshows.be