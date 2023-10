Han Solo viert 15-jarig jubileum met twee optredens in Concertgebouw Brugge én Het Perron Ieper: “Ik ben uniek!”

“Ik ben wie ik ben, ik ben uniek! De mensen zoeken iemand uniek. Er is niemand die rondloopt zoals ik in een korte broek en met een bandana aan. Er is niemand die op een theatrale manier de comedy benadert, zoals ik dat doe. Er is niemand die de combinatie doet van serieus plat zijn en een diepgaande bodem eronder steken. Ik probeer mijn visie én mijn manier van spelen uniek te maken”, zegt Han Solo uit Merelbeke in het Concertgebouw van Brugge, waar hij op donderdag 20 juni 2024 zijn show ‘HAN SOLO XXXL’ brengt. Wil je hem eerder aan het werk zien? Geen probleem, dan ben je welkom op woensdag 12 juni in Het Perron in Ieper.

Pieter De Wulf van Comedyshows zei: “We werken al méér dan tien jaar samen. Enkele weken geleden kwam Han langs. Hij zei dat hij een idee had, omdat hij 15 jaar als Han Solo op het podium staat. Hij dacht aan een exclusieve show rond zijn jubileum. Dan hebben we kort geschakeld en begonnen we met de uitwerking. Han was al altijd heel populair in Brugge, met o.a. uitverkochte shows in de Stadsschouwburg in Brugge. Ook in de regio stond hij vaak, maar dat zal hij nu niet doen. Als je deze show wilt zien, dan kan je komen naar het Concertgebouw in Brugge of naar de grote zaal van Het Perron in Ieper.”

Han Solo © PADI/Daniël

Han Solo alias Han Coucke is een bekend Vlaams acteur en komiek. Hij zag 48 jaar geleden het levenslicht in Waregem. “Mijn vader is van Kortrijk, mijn moeder van Zulte. Ik ben een Oost-West-Vlaming”, lacht Han, die opgroeide in Zulte. “Mijn grootouders waren landbouwers in Marke. Ze hadden daar een gigantisch boerenerf. We brachten daar alle vakanties door. ’t Was een zalige tijd. Ik ben nu exact vijftien jaar bezig met Han Solo. In 2008 ging ik in première met mijn eerste show. Ik deed al acht avondvullende voorstellingen. Tijdens corona toerde ik rond met de mobilhome voor optredens in bubbels van 50 tot 75 en ook 200 personen. Nu sta ik 15 jaar op het podium. Ik ben niet van plan van er een volledige ‘Best Of’ van te maken. Ik sta op het podium met mijn twee legendarische voorprogramma’s: William Boeva en Erhan Demirci. Die twee gaan mee in de show van Han Solo zitten. Ze gaan Han Solo coveren én Han Solo ‘roasten’, imiteren en bewieroken. Ze gaan mij een beetje belachelijk maken, zodat er een mooie dynamiek komt. Ze gaan backstage story’s vertellen, die een beetje schaamtelijk zijn voor mij, maar toch wel toffe verhalen zijn. Het is een show met drie, waarin Han Solo de hoofdrol krijgt. Het leven van Han Solo, backstage gekoppeld aan materiaal. Het wordt een heel speciale show. Vandaar dat ik dat maar in Brugge en Ieper speel. We gaan er een twee uur durende show van maken.”

Han Solo met zicht op Brugge. © PADI/Daniël

Is er voor een comedian in vijftien jaar veel veranderd? “In ‘t begin was ik heel hard. Ik ben een acteur. Ik speelde een parodie op een comedy. Ik was niet van plan om comedian te worden. Op die manier rolde ik als acteur in de comedy. Nu moet je opletten wat je zegt en doet. De parodie is niet meer duidelijk, vooral door die sociale media als men knipt en plakt. We zijn een beetje Hollanders geworden: je zegt iets en je meent dat! Wij Vlamingen zeggen dat, maar we bedoelen iets anders. Dat vind ik mooi aan de Vlaamse comedy”, stipt Han aan. “Er zit altijd een verborgen grap onder. Weet je, ik ben wel zachter geworden. Ik ben wel kritisch. Je kan choqueren om te choqueren maar dat doe ik niet. Maar de boodschap moet duidelijk blijven en dat is niet de bedoeling om te choqueren. Het publiek weet dat ik interactief ben met hen, maar ze worden op het einde altijd beloond met een cadeautje. Ik ga ze nooit belachelijk maken om belachelijk te maken. Dat is ook heel belangrijk. Ik zoek mensen uit die het spel heel leuk vinden. Bij Han Solo komen mensen vooraan zitten om gewoon mee te spelen. Leuk toch!”

Is er méér concurrentie in zijn vak? “Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben wie ik ben. Als je uniek bent. De mensen zoeken iemand uniek. Er is niemand die rondloopt in een korte broek en een bandana. Er is niemand die op een theatrale manier de comedy benadert, zoals ik dat doe. Er is niemand die de combinatie doet van serieus plat zijn en een diepgaande bodem eronder steken. Ik probeer mijn visie én mijn manier van spelen uniek te maken. Als dat de mensen aanspreekt dan is dat ok. Interesseert hen dat niet, dan is dat ook ok”, besluit Han die in ’15 jaar HAN SOLO XXXL’ de beste grappen vertelt van zijn voorbije acht avondvullende voorstellingen. Om het met zijn eigen woorden te zeggen: “Tgoa goe zijn ze!!”

Eén ticket kost 26 euro. Info en tickets: www.comedyshows.be