Guy Swinnen stelde zijn debuutalbum met aandacht voor Willy Willy voor in de Troubadour in Bissegem

Op vrijdag 7 oktober verscheen het eerste album van de Belgische rockicoon/frontman van The Scabs Guy Swinnen (62) en zijn – zoals hij ze omschrijft – ‘beloftevolle jonge groep’ de Guy Swinnen Band. Het album kreeg de tiel ‘Rock ain’t dead (it just smells funny) en bestaat uit tien nieuwe, rechttoe rechtaan rocksongs. Een album dat Guy schreef met zijn betreurde partner in crime en geboren Oostendenaar Willy Willy in het achterhoofd, naar wie er ook letterlijk in een songtekst en in beeld op de cover van de plaat wordt naar verwezen. Guy liet het West-Vlaamse publiek al kennis maken met zijn nieuwe nummers in OC De Troubadour in Bissegem (Kortrijk). Wij waren erbij!

Tijdens het eerste deel van het concert werd de nieuwe plaat voorgesteld, in deel twee speelden ze een mix van Scabs-classics en parels uit de muziekgeschiedenis. Het concert begon met wolfsgeluiden on tape visueel versterkt door het GSB logo tussen een roedel huilende wolven. In het donker sluipten de bandleden het podium op om er dan direct in te vliegen met het stevige rocknummer ‘Gimme Some Freedom’ tevens opener van het album. Vervolgens brachten ze ‘Bring It On’ en ‘Without You’, het eerste perfect voor Radio Willy en het tweede voor Radio 2, volgens Guy zelf. Als hij op ‘Without You’ voor de eerste keer zijn mondharmonica bovenhaalde, werd het publiek laaiend enthousiast. Zijn kompanen David Piedfort en Bart Buls, respectievelijk steengoeie gitarist en bassist, lieten zich op ‘Two Entangled Hearts’ volledig gaan als voortreffelijke backingvocals. Op ‘Get Home To You’ bewees Guy dat je met simpele GAD akkoorden ook een lekker leuk lopende song kan maken. En op het tragere ‘Sweet Stranger’ kwam zijn stem dan weer volledig tot zijn recht. ‘Throw It Away’ werd vooral door vrouwen heel goed onthaald, toch volgens Guy. Het was prachtig wat ze hier met vier man performden. Stil blijven zitten was echt moeilijk. Een metalnummer werd à la Tom Petty en Bruce Springsteen omgevormd tot ‘Lets Leave Town’. Opnieuw handgeklap voor de prima backings David en Bart. Op ‘Tired Eyes’ begon Guy te zingen met een lage stem. Het is een rechttoe rechtaan nummer met stevig drumwerk van het vierde bandlid Marcus Weymaere. Een mooie afsluiter vormde ‘I Think It Was Me’, waar Guy Swinnen erin slaagde het voltallige publiek te laten meezingen.

‘Rock Ain’t Dead (it just smells funny) … dat hebben Guy en zijn kompanen nu wel echt bewezen. Willy Willy mag trots zijn. (PADI & Hans)