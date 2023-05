Guy Swinnen Band te gast in Owla Brugge

De Owla, een prachtlocatie in centrum Brugge. In deze ontwijdde Heilige Familiekerk streek Guy Swinnen en co op vrijdagavond 26 mei neer. “Owla Paula” liet de Guy zich enthousiast ontvallen.

Niet enkel Remco Evenepoel heeft zijn Wolfpack, Guy heeft ook zijn kompanen namelijk Marcus Weymaere (drums), Bart Buls (bass en backings) en David Piedfort (elektrische gitaar en backings). Het eerste deel van de set was een duw op de shuffle-knop van hun laatste cd ‘Rock ain’t dead’. ‘Gimme Some Freedom’ als opener gevolgd door de meezinger ‘Bring It On’. Het bescheiden Radio 2 hitje ‘Without You’ gleed moeiteloos over in ‘Two Entangled Hearts’ en ‘Get Home To You’. Dan was het tijd voor de prachtige ballad ‘Sweet Stranger’, waarna ‘Throw It Away’ op hetzelfde elan voortkabbelde. Daarna was het rocken geblazen met het geweldige ‘Let’s Leave Town’. Het einde van de set werd ingeluid met het prachtige ‘Tired Eyes’ gevolgd door het (autobiografische?) ‘Think It Was Me’, duidend op the day after … what the fuck … die lege whiskeyfles … door mijzelf?

© Marianne

© PADI/Marianne

Deel 2 was een greep uit zijn oudere repertoire, afgewisseld met covers van andere iconen. ‘Don’t You Know’ met Guy op mondharmonica, ‘Time’, ‘Nothing On My Radio’, ‘I Need You’, ‘Robbin’ The Liquor Store’ werden allemaal luidkeels meegezongen. De covers ‘Perfectly Good Guitar’ (John Hiatt), ‘Señor’ (Tales of Yankee Power) (Bob Dylan), ‘The River’ (Bruce Springsteen), ‘Personal Jesus’ (Depeche Mode) zorgden ook voor menige kippenvelmomentjes. Als bisnummer kon ‘Hard Times’ niet ontbreken. En hoe kon het concert beter eindigen dan met ‘Proud Mary’ van de Queen of Rock ‘n’ Roll, Tina Turner, die pas enkele dagen geleden overleed. Rock ain’t dead. Zeker vrijdagavond niet in de Owla. En God zag dat het goed was … (PADI & Marianne)

© Marianne

© Marianne