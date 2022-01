Guy Neve en Nico Steen treden komende maandag op in zaal Mandeldaele in Izegem

Op maandag 31 januari staat Limburger Guy Neve op het podium van zaal Mandeldaele in Izegem, waar hij zijn bekende songs zal brengen. Ook Nico Steen is van de partij.

We namen met Guy contact op en vroegen hoe het met hem gaat. “Met mij gaat eigenlijk alles goed. De optredens komen leuk binnen en ik heb niet teveel last van afzeggingen. Ik heb het geluk van niets te moeten, wat uiteraard een luxepositie is. De omstandigheden hebben we nu eenmaal niet in de hand. Ik ben heel blij dat ik op een podium kan staan. Dat is voor mij het belangrijkste. Komende maandag zing ik de liedjes die op MENT TV al veel aandacht kregen, aangevuld met mooie croonersongs en uptempo nummers. Dit zowel in ’t Nederlands en Engels. Ik garandeer veel ambiance”, besluit Guy. (PADI)

Voor wie een maaltijd neemt zijn de deuren open vanaf 10 uur. Enkel show vanaf 13.30 uur. Inschrijven kost 26 euro, inclusief dinner, koffie en gebak. Kom je enkel naar de show dan betaal je 15 euro in voorverkoop en 17 euro aan de deur. Reserveren op 0471 77 76 27.