Guy Neve brengt op vrijdag 6 januari zijn nieuwe single ‘De Waarheid Doet Pijn’ uit

Op vrijdag 6 januari lanceert Guy Neve zijn nieuwe single ‘De Waarheid Doet Pijn’. De zanger uit het verre Limburg heeft de meeste van zijn optredens in… West-Vlaanderen.

In 2022 stelde Guy zijn nieuw album ‘Mijn Ultieme Songs’ voor. Om dit prachtige album nog eens extra te promoten werd beslist om het nummer ‘De Waarheid Doet Pijn’ als single te lanceren. Dennie Damaro schreef de Nederlandse tekst op deze herkenbare melodie. Walter De Loose stond in voor de productie. Dit jaar staat Guy heel vaak op een podium (check zijn agenda) en ook op productioneel vlak zal deze rasentertainer niet blijven stil zitten. Het verhaal van Guy Neve is dus nog lang niet voorbij. Luister en geniet! (PADI)

De nieuwe single ‘De Waarheid Doet Pijn’ is vanaf vrijdag te downloaden op alle grote streamingsplatforms. Info en boekingen: 0475 38 47 18 – guy.neve@telenet.be – www.guyneve.be