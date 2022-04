Guy Janssens, partner van zangeres Marjan Berger, heeft Alzheimer

Op zondag 1 mei kan je tussen 10 en 12 uur zangeres Marjan Berger zien én horen in het programma Herbert op MENT TV. Ook haar man én manager Guy Janssens is erbij, waarmee ze al 45 jaar getrouwd is. De nieuwe single van Marjan heet ‘Ik Blijf Bij Jou’ en gaat over de goede en slechte dagen met haar man, vooral nu er bij hem al een tijdje Alzheimer werd vastgesteld.

Volgens Marjan is het al een hele tijd dat er bij Guy Alzheimer werd vastgesteld, maar het echtpaar hield het lange tijd verborgen voor de buitenwereld. “Guy moest onze zoon en schoondochter afhalen in Zaventem. Hij vertrok, maar hij wist plots niet meer waar hij naartoe moest rijden. Mijn zoon vond dat niet oke en dus trok Guy naar de neuroloog. Daar werd vastgesteld dat hij in de beginfase van Ahzheimer zat. Dat is inderdaad vergeten, maar dat is niet levensbedreigend”, zegt Marjan. “De specialist zei zelfs dat je daarmee 100 jaar kan worden. Ze proberen die ziekte stabiel te houden, maar toch gaat het heel langzaam wat slechter met hem. Maar Guy heeft ook weken na elkaar dat hij goed is hoor”, glundert Marjan. “Hij neemt medicijnen en hij moet ook iedere dag een pleister op zijn lichaam kleven.”

Marjan en haar echtgenoot Guy, die Alzheimer heeft. © PADI/Daniël

Marjan gaf toe dat niet iedere dag even gemakkelijk is. “Het blijft heftig om zoiets te vernemen”, bekent ze. “Het is zelfs moeilijk om zoiets uit te leggen aan derden. Daarom dat we het ook een hele tijd binnenkamers hielden. Gelukkig krijg ik veel steun van de professor.” Guy zegt: “Soms voel ik mij maar één dag slecht. Ik voel mij dan down. Dan neem ik mijn koersfiets en fiets ik een hele periode. Kom ik terug, dan voel ik mij als herboren. Als ik zoiets doe, dan voel ik mij beter en dat is belangrijk voor mij. Ik weet ook wel dat ik niet zal genezen, maar voorlopig gaat het nog met mij.”

Marjan en Guy zijn al 45 jaar een echtpaar. Guy is ook haar manager en hij stond aan de geboortewieg van het succes van Frans Bauer in Vlaanderen. “Mijn nieuw lied ‘Ik Blijf Bij Jou’ ging ik eerst niet opnemen. Guy hoorde het en hij zei dat ik dit moest uitbrengen. We maakten ook een clip voor de toekomst, een souvenir voor de kinderen en kleinkinderen. Het lied gaat inderdaad over Guy en ik, over ons samenzijn, over bij elkaar blijven in goede en slechte dagen, over de liefde tussen elkaar. ‘Ik Blijf Bij Jou’ én Guy blijft bij mij”, glimlacht Marjan in de richting van haar man. Guy besluit en knipoogt: “We zijn al 45 jaar samen. Dat is een hele prestatie voor haar.” (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via de grote streamingsplaforms.