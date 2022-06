Guus Bok uit Nederland over ‘Kroelen’: “We lagen in bed, ik wilde gewoon ‘kroelen’, meer niet…”

Dinsdag 25 november 2014 werd het Gala van het Vlaamse Lied gehouden in Plopsa De Panne. Twee van de genodigden waren zanger Guus Bok en zijn tekstschrijver Rico Hop, beiden uit Nederland. Toen was Guus 27 en bracht hij de single ‘Nadien’ uit. In 2014 was hij vaak te gast in Vlaanderen. Daarna werd het een hele periode heel stil rond Guus Bok. Niet in Nederland, wél in Vlaanderen. De échte doorbraak kwam er niet. Misschien lukt het nu wel met zijn nieuwe single ‘Kroelen’, een lied dat zowel in Vlaanderen als in Nederland uit is.

Guus is al sinds zijn tiende jaar bezig met muziek. Het begon met tokkelen op potten en pannen, later werd dat drummen, samen met een vriend. Hij deed mee aan schoolmusicals, volgde een jeugdtheateropleiding en werkte mee aan de tv-programma’s ‘Op zoek naar Joseph’ en ‘Soldaat van Oranje’. Guus trok ook nog naar het Conservatorium. Er veranderde echter iets in zijn leven toen hij in contact kwam met de toen 33-jarige Rico Hop. Guus en Rico besloten samen te werken. Sinds december 2012 vormen ze een goed team. In september 2014 kwam de single ‘Nadien’ uit. Hij bracht ook nog andere songs uit: ‘Alles Komt Goed’, ‘Mijn Wereld’, ‘Rotterdam Leeft In Mij’, ‘Mooier Wordt Het Niet’, enz. Momenteel is zijn nieuwe single ‘Kroelen’ uit in zowel Nederland als Vlaanderen.

We sloegen een babbel met Guus net na zijn opname bij MENT TV in Mariakerke bij Gent.

Hoe gaat het met je?

Guus: “Het gaat heel goed met mij. Het was even een omschakeling met heel dat coronavirus dat ook in Nederland heftig was. Toen zaten we met onze handen in het haar, want de festivals waren er niet meer. Toen deed ik veel online zaken, maar ik ben blij dat het terug allemaal is begonnen.”

Het werd dus helemaal niet stil rond uw persoon?

Guus: “Neen! Ik bracht vaak muziek uit, vooral in Nederland. Bij MENT TV houden ze dan weer van vrolijke muziek. Het is dus al een tijdje geleden dat ik hier eens langskwam.”

Je hebt een nieuwe single ‘Kroelen’. Wat een naam!

Guus (lacht): “Inderdaad, ik heb net vernomen dat het een nieuw woord is want blijkbaar kennen jullie in Vlaanderen dat niet. ‘Kroelen’ is meer dan knuffelen.”

Hoe kwam die single tot stand? Tijdens het ‘kroelen’?

Guus: “Ik zat in een songwritingweek in Groningen. Vooraf had ik nog een fotoshoot met een leuke dame. Na de shoot zei ze dat ze één dag later jarig was. We dronken samen iets. Het was leuk, ze moest nog de laatste trein nemen om terug te keren, maar die bleek al vertrokken te zijn. We besloten van te overnachten in een hotel. Het werd een heel gezellige avond. Op een bepaald moment had ik zo’n idee in m’n hoofd van ik wil gewoon met je kroelen en meer niet. Ik stapte uit bed, ging naar de gang en zong die zinnen in, zodat ik ze één dag later nog zou weten. De dag erna vond ik die zinnen heel leuk om er een nieuw liedje van te maken.”

Guus kent Vlaanderen nog heel goed, waaronder De Panne. © PADI/Daniël

Doe je dat regelmatig op zo’n manier? Via ‘kroelen’ iemand aan de haak slaan?

Guus: “Vooraleer ik een vaste vriendin had, had ik een aantal vriendinnen. Mijn vaste vriendin vond dit liedje direct heel leuk. Je hoort haar in de single. Ze zingt ‘Hey schatje’, dat is mijn vriendin. We promoten die nieuwe single op allerlei manieren. Het liedje is nu uit in Nederland en Vlaanderen.”

Schrijf je nog nummers?

Guus:” Ik ben al bezig met de opvolger van ‘Kroelen’, in dezelfde stijl. Het wordt heel leuk.”

In de voorbije jaren kwam je niet vaak meer naar Vlaanderen. Of heb ik het verkeerd voor?

Guus: “Vroeger had ik een vriendin in België. Mol, Geel, die plaatsen ken ik zelfs heel goed. Ik vind België een heel fijn land.”

Jaren geleden probeerde je hier door te breken, maar het werd dan plots heel stil rond uw persoon. Wat volgt er nu nog?

Guus: “Op zaterdag 9 juli heb ik een optreden in Diepenbeek, maar dan is dat als Doe Maar-band waar ik de frontman van ben. Ik vind dat een leuk project. Verder promoten we ‘Kroelen’. We staan er ook mee op Muziekfeest in Nederland op 14 juni. En geen paniek, ik kom vanaf heden vaak terug naar Vlaanderen.” (PADI)

De nieuwe single ‘Kroelen’ is te downloaden via alle grote streamingplaforms.