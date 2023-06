Günther Neefs over ‘De Kracht Van Muziek’ én de West-Vlaamse mentaliteit: “Daar lukt het nog om mensen bij elkaar te brengen en hen te laten meehelpen”

Recent bracht Günther Neefs zijn nieuw album ‘De Kracht Van Muziek’ uit, een cd waarop niet enkel zijn grote hits staan, maar ook acht songs uit de jongste uitzendingen van ‘Liefde voor Muziek’. Günther viert 30 jaar op het podium. Nouja, nu al 33 jaar, maar door corona kon er een hele periode niet gefeest worden. De zanger is trots dat zijn zoon Len nu ook zingt. Weliswaar R&B, maar daarmee is hij al niet de derde, maar wél de vierde generatie Neefs die graag zingt en op een podium staat.

Günther Neefs heeft nog altijd een heel drukke agenda. Nu hij aan ‘Liefde voor Muziek’ deelnam, explodeert het aantal aanvragen voor optredens, waardoor Günther in de komende weken één van zijn drukste zomermaanden zal meemaken. Dat stoort hem niet, want zingen is zijn leven en op een podium staan zijn ‘lang’ leven. We spraken met de joviale Neefs in het hoofdkantoor van de Standaard Boekhandel in Sint-Niklaas, waar hij op heel wat albums in voorverkoop zijn handtekening zette.

Dertig jaar na de start van uw carrière ben ik heel blij van nog altijd naast uw persoon te mogen zitten. Ben je geschrokken dat het allemaal zo snel voorbij gaat? Dertig jaar in een mensenleven is toch écht niet veel hé!

Günther: “Ik moet ook eerlijk toegeven dat het leven voorbij vliegt. Dat viel mij vooral op tijdens het coronatijdperk. Ik ben nu al 33 jaar bezig, maar die 30 jaar.. ik herinner mij de show ’30 jaar Onderweg’ voor de Culturele Centra. Dan was er de lockdown en pas dan viel het op wat ik al allemaal had gedaan. Het leven vliegt écht voorbij.”

Hoe blik je terug op die voorbije jaren? Denk je: ik haalde àlles uit m’n carrière of ik nam niet altijd de juiste beslissingen, ik kon wel verder hebben gestaan?

Günther: “Och, dat is moeilijk om daarop te reageren. Wat ik deed, daar stond ik altijd voor 100 % achter. Ik ben blij dat het allemaal op die manier is verlopen. Nadien kan je wel andere visies hebben, maar ik heb altijd veel kunnen optreden. Die bleven komen en dat is voor mij het belangrijkste.”

Bij dat jubileum moeten we even terugblikken en vragen naar je mooie én minder mooie momenten in die voorbije 30 jaar?

Günther: “De mooiste zijn dat ik afwisselend kon werken: Nederlandstalig en Engelstalig. Dat is ook terug te vinden op m’n recentste cd: een mix van Engels en Nederlands. Dat is de rode draad van mijn optredens, waarop ik telkens Engels en Nederlandse liedjes meng. Ik ben blij dat ik in mijn auto kan stappen en kan ‘Onderweg’ zijn. Daarom dat ik dat liedje ook maakte. Mijn bureau is ook mijn auto. Ik bel in mijn auto, ik zing in mijn auto. Het minder leuke? Dat is vooral het afwachten wat de reacties zullen zijn van het publiek op nieuw werk. Je maakt wel iets, maar je kan nooit op voorhand zeggen of er iets zal aanslaan of niet.”

Margriet Hermans nam ‘haar’ Celien mee naar ‘Liefde voor Muziek’. Ook Willy Sommers zong met zijn dochter Annemie. Persoonlijk dacht ik dat misschien ook uw zoon Len iets zou zingen, samen met zijn papa, maar dat gebeurde niet. Bewust?

Günther: “Len volgde op het RITS in Brussel productie. Ze waren de studio’s gaan bezoeken. Hij zei dat hij wel wilde meewerken aan dit programma. Twee jaar geleden namen ze hem mee om allerlei werkjes op te lossen, terwijl ze aan het opnemen waren. Toen zei Gene Thomas: Weet je op wie je gelijkt? Precies op Günther Neefs. Mijn zoon zei dat dit zijn vader was (lacht). Joris alias Metejoor zei ook dat hij zeker was dat mijn zoon een duet met mij zou doen, maar dat is niet gebeurd. Bewust? Ik denk dat Len zijn eigen richting zal uitgaan, namelijk R&B. Dat is een heel andere stijl. Hij zal zijn eigen muzikale weg wel vinden.”

Er werden al heel wat cd’s in voorverkoop verkocht. © PADI/Daniël

Is één van je mooiste momenten toch wel dat zoon Len in je voetsporen is gestapt of de derde generatie Neefs die zingt. Leuk voor je?

Günther: “Dat is wel speciaal. Len is altijd met muziek bezig. Ik ben er 100 % zeker van dat er daar iets mee zal gebeuren. Maar om eerlijk te zijn: dat is de vierde generatie. Mijn bompa zong niet, maar hij dirigeerde wel in een koor en dirigeerde twee harmonieën. Hij was ook altijd met muziek bezig .”

Je cd heet ‘De Kracht Van Muziek’, een verwijzing naar ‘Liefde voor Muziek’ of toch niet? Je begint ook met die song op uw album.

Günther: “Dat is inderdaad een lichte verwijzing naar ‘Liefde voor Muziek’, omdat ‘De Kracht Van Muziek’ een juiste formulering is. Je wordt met muziek dikwijls terug gekatapulteerd naar een herinnering, zoals een huwelijk, enz. Ik vind dus dat de kracht van muziek emoties oproept, een lach en een traan. Dat is het toffe aan muziek.”

Hoe selecteerde je voor dit album? Positief was alvast dat je meerdere songs van ‘Liefde voor Muziek’ erop kon plaatsen.

Günther: “Ik vond het fijn dat de liedjes van ‘Liefde voor Muziek’ erbij komen of toch acht extra songs, aangevuld met eigen materiaal en Engelstalige liedjes. ‘You’ll Never Walk Alone’ zit er ook bij. Dat komt omdat ze dat iedere keer spelen bij ons op de voetbal in KV Mechelen, dit telkens voor de wedstrijd start. Ik bracht dit lied zelfs net voor de bekervoorstelling live in het stadion. Recent bracht ik het ook op de Special Olympics op KV Mechelen zelf. Daar begon men ermee, gevolgd door Metejoor, enz.”

20 songs op je album én ik weet: een mens moet selecteren, maar waarom staat het nummer ‘Sexbomb’ van Tom Jones waarmee je alle vrouwen op een podium gek maakt niet erop?

Günther: “Dat klopt, dat staat er niet op! Iedere keer zeg ik ‘ik ga dat niet meer zingen’, maar het blijft een winner. Dat scoort, omdat de mensen dan op het podium mogen komen. Dat zorgt voor een plezante vibe.”

Günther Neefs © PADI/Daniël

Je sluit af met ‘Laat Ons Een Bloem’, hét nummer van je pa zaliger. Waarom koos je voor deze afsluiter? Welke betekenis zit er achter?

Günther: “Ik wist dat dit liedje ook in ‘Liefde voor Muziek’ zat. Die song stond enkel nog maar op een verzamel-cd, waarop andere artiesten liedjes van mijn vader zongen, zoals Stef Bos, Rob de Nijs, Bart Peeters… Dat was het duet dat ik ooit had gedaan, maar dat is nooit op single uitgekomen. Ik vond dat dit liedje nu op mijn cd moest staan, omdat mijn vader en ik het ooit samen zongen, ik weliswaar virtueel. Dit liedje blijft actueel, alhoewel het al van uit de jaren zeventig is.”

Welk van uw liedjes vind je een sterke song?

Günther: “’Ik Blijf Bij Jou’ vind ik nog altijd één van mijn sterkste liedjes. Het is na 30 jaar zelfs terug gecoverd door K3 en #LikeMe. Die song is oorspronkelijk van John Hiatt, maar Stef Bos schreef die tekst. Ik kwam tijdens ‘Liefde voor Muziek’ Stef terug tegen en het klikte opnieuw. Stef en ik gaan terug een liedje ‘Op De Purpere Heide’ opnemen. Wellicht komt dat al eind dit jaar uit.”

Zal ‘Liefde Voor Muziek’ ook een serieuze boost geven aan uw carrière, zoals dat bij andere artiesten het geval was.

Günther: “Jawel, je voelt dat. Ik ben net terug uit Spanje. De mensen spraken mij daar zelf aan. Er zitten daar veel Belgen. Veel mensen zeiden dat deze negende editie de mooiste is met een mix van artiesten. Weet je dat ik persoonlijk serieus ben geschrokken hoe K3 die songs bracht. Super zeg! Hun versies waren heel goed. Ik vond de mix qua artiesten tijdens ‘Liefde voor Muziek’ zeer goed gekozen.”

Voor jezelf deed het innerlijk ongetwijfeld veel deugd dat je voor dit VTM-programma werd gevraagd of moest je daarvoor zelf iemand opbellen?

Günther: “Toen ik dat telefoontje kreeg, was ik heel vereerd. Eén jaar ervoor hadden ze al eens gepolst. Ze kijken wel naar een goede mix. Dit jaar was ik heel gelukkig toen ik de andere namen hoorde: Stef Bos, Daan, Jaap Reesema, Metejoor, Daan, Portland, K3… Fantastisch! Portland, dat is magiek op tv hé. Ik moest niet nadenken om daaraan mee te doen. Dat was maar vijf dagen, met twee opnames per avond. Dat is heel intensief hoor. Tussenin worden er dan nog persoonlijke zaken opgenomen of er werd een evenement opgenomen. Dat was een heftige periode, maar dat is een herinnering die we nooit zullen vergeten. We zien ook elkaar nog terug. We zaten al twee keren samen om een aflevering te bekijken. Dat gebeurde nog nooit. Ik ben er zeker van dat er door dit programma blijvende vriendschappen ontstaan.”

Günther Neefs aan het signeren. © PADI/Daniël

We zijn een West-Vlaams weekblad, zoals je weet. Welke mooie herinneringen bewaar jij aan onze provincie, zowel muzikaal als eventueel privé?

Günther: “Ik treed daar heel veel op. Dat is te danken aan de West-Vlaamse nuchterheid, die durven ondernemen. Die zeggen: ok, we pakken dat hier aan en organiseren dat feestje. Een soort kermis, een groot bal of om het even wat: daar leeft iets tussen de West-Vlamingen. Wat daar ook lukt – en daar schrik ik van – is de samenhorigheid om mensen bij elkaar te brengen om mee te helpen. Dat vind ik heel sterk. Die vinden mensen om de tent op te stellen, om achter de toog te staan, enz. Dat zie je in andere provincies verwateren, maar daar niet. Dat is de sterkte van West-Vlaanderen.”

Zijn er optredens in onze provincie die je niet vergeet?

Günther: “Dat zijn er veel hé! West-Vlaanderen is groot! Ik kom terug op Middelkerke, omdat ik daar zo’n 30 jaar een appartement had. De kinderen zijn daar opgegroeid. Mijn vrouw gaf les. Tijdens de zomermaanden moest ik optreden en iedere keer een thuis zoeken. We vertoefden die periode vaak in Middelkerke en daar leerde ik vrienden kennen en daar hield ik ook nu nog vrienden aan over.”

Wat brengt 2023 nog voor je? Je staat vaak op de affiche van Parkies?

Günther: “Ik zal vaak optreden op o.a. Parkies. In het najaar toer ik met mijn nieuwe theatertour, met een verwijzing naar m’n jongste cd. Ik zie echt waar enorm veel optredens binnen komen, dat is waanzin. Dat komt natuurlijk door ‘Liefde voor Muziek’. Ik zie ook terug volle zalen. Dat is zo plezant.”

Wil je in de komende jaren nog iets realiseren in je carrière?

Günther: “Ik kon in al die jaren die constante behouden en ik blijf daar keihard aan werken. Ik blijf met nieuwe muziek uitkomen. Ik zocht Belinda Meuldijk op, de ex-vrouw van Rob de Nijs, die al zijn grote hits zoals ‘Zondag’ of ‘Banger Hart’ opnam. Zij schreef ook mijn song ‘De Kracht Van Muziek’. Dat is zo’n straffe madam, een vakvrouw. Haar papa was ook een schrijver, die teksten schreef voor Pipo de clown. Zij erfde die genen. Belinda is nog altijd één van de strafste tekstschrijfster van Nederland. Belinda wilde dat niet meer doen, maar ik heb het geluk dat ze voor mij twee liedjes schreef, waaronder ook ‘Ik Kan Het Nog’.”

Tot slot: ben je nog altijd zo’n autofreak?

Günther: “Ja! Ik mag dat nog altijd voor TV-Gids/Primo doen. Marthe deed mij voor het programma ‘Liefde voor Muziek’ mee naar een zaak die oldtimers opknappen. Dat vond ik toch zo super. Ze konden mij als autofanaat geen groter plezier doen.” (PADI)

De cd ‘De Kracht Van Muziek’ is in de platenhandel te verkrijgen en ook via de grote streamingplaforms. Agenda Günther Neefs: www.guntherneefs.be