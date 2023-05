Günther Neefs en Gustaph komen naar de Radio2 Parkies

Voor de 32ste keer kan je in juli en augustus weer genieten van de Radio2 Parkies-concerten.

Verspreid over 19 plekken in Vlaanderen – een record – goed voor 136 gratis optredens, wordt ‘het grootste kleinste, maar vooral ook gezelligste festival van België’ dit jaar weer omvangrijker. Günther Neefs en Gustaph zijn de eerste blikvangers op de komende editie. Drie jaar geleden vierde Günther zijn 30ste verjaardag als artiest. Vandaag is de veelzijdige zanger van o.a. de succesvolle ‘Special Request’-albums, maar ook pareltjes als ‘Ik blijf bij jou’, één van de opvallendste deelnemers aan het populaire tv-programma ‘Liefde voor Muziek’. Deze zomer maakt hij een uitgebreide doortocht op de Parkies-podia. Daar kruist hij Stef Caers, die als Gustaph met ‘Because Of You’ deze week ons land vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival. In diverse, succesvolle bezettingen is Stef al jaren een vertrouwd gezicht op de Parkies. Met alleen maar herkenbare liedjes, pakt Gustaph deze zomer opnieuw het publiek mee in een onvergetelijke muzikale trip. In de loop van de maand vind je op www.parkies.be alle data, locaties en de complete line-up. Deze laatste wordt ook gedeeld via de sociale media van het festival. (PADI)

