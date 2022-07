Gulden Spoor voor West-Vlaams koppel Marc Hallez én Magali Sibille van MENT TV in Brugge

Naar jarenlange traditie organiseerde de Beweging Vlaanderen-Europa, samen met de stad Brugge en het Brugse 11 Juli-Komitee, de stedelijke 11 juliviering. Burgemeester Dirk De fauw verwelkomde de aanwezigen in de Gotische Zaal van het stadhuis. Voor de 11 juli-toespraak tekende Pol Van den Driessche, voorzitter van het gelijknamige comité. Bijzondere gast op de viering was Carles Puigdemont, Europees parlementslid en voormalig minister-president van Catalonië.

Bij monde van An De Moor, voorzitter, reikte de Beweging Vlaanderen-Europa een Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling uit. De Moor, tevens voorzitter van Vlaanderen Feest!, plaatste de uitreiking nadrukkelijk in het licht van de campagne rond de viering van de Vlaamse Feestdag: “Onze 11-daagsecampagne wil de reflectie aanscherpen over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen. Ze wil bewuster Vlaming-zijn stimuleren en vooral samenhorigheid en samenhang binnen de Vlaamse samenleving versterken”. In dat kader huldigt de Beweging Vlaanderen-Europa met een Gulden Spoor personen die een markant spoor trekken op cultureel, maatschappelijk of sociaaleconomisch vlak en daarbij een positieve betrokkenheid op de Vlaamse samenleving aan de dag leggen. Nederlandstalige muziek is hét middel bij uitstek, aldus An De Moor, om het Vlaamse gemeenschapsgevoel uit te drukken. Wie daartoe een grote bijdrage levert, is themazender MENT TV, met de ‘M’ van muziek en de ‘ENT’ van entertainment.

MENT TV is een kind van het West-Vlaamse koppel Marc Hallez én zijn partner Magali Sibille. Het echtpaar is de enige aandeelhouder van het productiehuis met studio en zender die tegelijkertijd TV én radio is. MENT TV brengt het werk van artiesten dankzij videoclips niet alleen met een extra boost in de ether, maar biedt hen ook kansen voor nieuwe projecten en optredens. An De Moor voegde toe dat Marc Hallez samen met Vlapo (de Vereniging Vlaamse Podiumartiesten met Connie Neefs, Micha Mara, Margriet Hermans, Jo met de Banjo en Johan Verstreken aan het roer) nu al bijna 7 jaar tijdens het Gala van het Nederlandstalige lied Loftrompetten toewijst aan Vlaamse podiumartiesten. Op basis van die tomeloze inzet voor het Nederlandstalige lied kent de Beweging Vlaanderen- Europa een Gulden Spoor toe aan Marc Hallez. An De Moor: “Wie nu denkt aan muziek van eigen bodem, komt bijna automatisch uit bij MENT TV en Marc Hallez, de bedenker, de architect, de bezieler en de oprichter van het kanaal, intussen tien jaar geleden. Wij willen naar aanleiding van die verjaardag nog een kers op de taart zetten door Marc Hallez op te nemen in onze rij van prestigieuze Gulden Sporendragers, samen met onder meer Will Tura, Jan Verheyen, Niels Destadsbader, Chris Lomme, Louis Verbeeck en Connie Neefs. Allemaal Vlaamse publieksdiplomaten die van Vlaanderen houden en van wie Vlaanderen houdt of zou moeten houden en die een opmerkelijk spoor getrokken hebben. Daarom past eigenlijk maar één woord bij dit Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling dat wij vandaag toekennen aan Marc Hallez en dat is: over-over-oververdiend. (Hallez-luja!).” (PADI)