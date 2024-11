Groot verdriet na overlijden van Glenn De Gendt (50) van Get Ready!

Glenn De Gendt (50) van Get Ready! overleed onverwacht in zijn slaap. In ’t verleden sukkelde Glenn al regelmatig met zijn gezondheid, maar nu had niemand dat zien aankomen.

Glenn was pas terug uit Spanje. Het was zijn partner die vaststelde dat hij tijdens zijn slaap niet meer ademde. Deze namiddag volgt er nog een autopsie om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Tijdens de voorbije zomer was Get Ready! nog te gast bij ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende. Ook vorig jaar waren ze daar present net zoals tijdens ‘Zomerhit’. Sterkte aan de familie en zijn vele vrienden/fans. (PADI)