Gregory Langen uit Gullegem speelt mee in de muzikale vertelling ‘Droomopa’ in Antwerpen

Vanaf zondag 26 december tot en met dinsdag 4 januari wordt de muzikale vertelling ‘Droomopa’ opgevoerd in Het Klokhuis in Antwerpen. De vertolkers zijn Lennart Lemmens, Inge Teeuwen, Rick van den Belt en Gregory Langen, afkomstig uit Gullegem. Momenteel woont hij ook in Antwerpen.

‘Droomopa’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Dolf Verroen dat in 2019 in Nederland werd bekroond met de Zilveren Griffel voor het best geschreven kinderboek. ‘Droomopa’vertelt respectvol en lichtvoetig hoe de kleine Thomas in aanraking komt met de grote raadsels rondom leven en dood. Verliezen of bewaren? Loslaten of koesteren? In opstand komen of aanvaarden? Treuren om een leven dat voorbij is of de vele mooie dingen uit dat leven juist vieren? Eeuwige tegenstellingen worden vanzelfsprekend verzoend in de zoektocht van een tienjarig kind naar een nieuw plaatsje voor zijn opa. Pepijn van Bokhoven en Alexander Boone hebben Verroen’s vertelling vakkundig bewerkt tot een muzikale theaterproductie. In een oorspronkelijke en splinternieuwe regie van Kevin-Conor McKee laten Lennart Lemmens, Gregory Langen, Rick van den Belt en Inge Teeuwen zien hoe Thomas afscheid neemt. ‘Droomopa’ is een grappige en ontroerende voorstelling, niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. (PADI)

Eén ticket kost 10 euro voor jongeren tot 12 jaar en 15 euro voor volwassenen. Je kan tickets aankopen via de volgende link:http://www.vlaamsfruit.be/agenda.php