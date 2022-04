Greg uit Tielt kijkt uit naar zijn eerste kindje: “Ik besef nog niet dat ik binnen één maand al papa kan zijn”

Jennifer De Beuf, de partner van zanger Greg uit Tielt, zal normaal rond 20 mei bevallen van een dochtertje. Maar de kans is groot dat het eerder zal worden, want Jennifer had al voorweeën. Voor Greg is het zijn eerste kindje, voor Jennifer haar vierde.

“20 mei nadert, ik kijk er enorm naar uit”, bekent Greg. “Het is zo spannend. Ik word papa van een dochtertje. Mocht ik kiezen, dan opteerde ik eveneens voor een dochtertje. Mijn beste vriend heeft ook een dochter en een zoontje. Het meisje komt altijd bij mij. Bij ieder koppel dat ik ken, heb ik een goede band met de dochters.” Jennifer had ook liever een meisje. Waarom? “Ik heb al twee jongens en één meisje. Nu heb ik er van allebei evenveel. Tot op heden verloopt mijn zwangerschap relatief goed, ondanks het feit dat ik ook corona kreeg. Ik ben nu 33 weken ver en moet rusten wegens voorweeën. Gelukkig heb ik geen ochtendmisselijkheid, dat is ook al goed hé. Ik ‘denk’ dat ons dochtertje vroeger ter wereld zal komen dan 20 mei. Waarom? Mijn oudste zoon zag het levenslicht op kerstmis, de dochter op de begrafenis van mijn oma, de derde op een gewone dag en wellicht komt het vierde kindje ter wereld op terug een speciale dag. Misschien op Pasen of op moederdag, wie weet.”

Een kusje mocht niet ontbreken. © PADI

Greg kijkt uit naar de bevalling, die hij vanaf de eerste seconde wil meemaken. Geen schrik om bewusteloos te vallen? “Dat is toch iets belangrijks in m’n leven hé. Ik ben 35 jaar, Jennifer is er 45. Ik zal dat niet meer zoveel meemaken”, glimlacht Greg, die weet dat Jennifer geen vijfde kindje wenst. “Maar nu hebben we ook ééntje van ons samen.” Jennifer glimlacht en voegt eraan toe: “Vooraf hebben we er lang over gepraat, want op zo’n leeftijd nog een kindje krijgen is een risico hé. Maar in vergelijking met de zwangerschap van mijn oudste zoon van 20 jaar is dat nu een groot verschil. Ik heb een heel actieve zwangerschap, ik heb een heel actief kind. Het is zelfs de hele dag door actief. Ik denk dat het zoiets meeheeft van de papa. Vandaar ook die ‘harde buiken’. Ik ben nog nooit zoveel ziek geweest tijdens een zwangerschap, amaai…”.

Haar buik is al serieus ‘dik’. © PADI

Jennifer en Greg zien er zo gelukkig uit. “En dat zijn we ook”, bekent hij. “Na twee jaar vol donkere momenten vond ik terug het geluk. Ik ben zo dankbaar dat iemand zoals Jennifer op m’n levenspad passeerde. Zij steunt mij in alles. Ik ben inderdaad met ‘mijn gat in de boter gevallen’. ’t Verleden is voorbij, nu focus ik mij enkel nog op een mooie toekomst. Of ik een strenge papa zal zijn. Ik kan zeveren en onnozel doen, maar qua opvoeding ben ik de strengste in huis, ook voor de stiefkinderen. Ik ben streng, maar kordaat. Jennifer is minder streng, omdat het week-week regeling is met haar ex-man. Naar de kinderen toe ben ik zacht, naar de carrière van m’n man ben ik de harde tante”, pikt Jennifer in. “Voor Greg wil ik het beste. De oudste zoon is bij zijn vriendin, zien we niet veel.” Greg besluit: “De stiefkinderen zien me graag. Ze hangen rond mijn nek. Kato en ik zingen vaak samen een liedje. Heb ik een eigen kindje, ons kindje, dan blijven de stiefkinderen belangrijk in mijn leven Ik ga niet veranderen tegenover Tresor en Kato wanneer we een eigen kindje hebben. Zeker en vast niet!” (PADI)