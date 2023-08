Greg en Jason Bradley alias The Royal Gents hebben nieuwe single ‘Volle Maan’

Zanger Greg uit Tielt en zanger Jason Bradley uit Aalter vormen het muzikale duo The Royal Gents.

The Royal Gents, de muzikale kracht achter tijdloze hits, kondigen met enthousiasme de herlancering aan van het bekende nummer ‘Volle Maan’.Dit nummer werd in 1992 oorspronkelijk uitgebracht door Leopold 3. Nu maakt dit iconische nummer een glorieuze comeback. Het duo blijft evolueren en inspireren, en ‘Volle Maan’ belooft opnieuw indruk te maken.

Na de recente successen van ‘Vriendschap’ en ‘Zal Ik Jou Ooit Nog Zien’ – singles die wekenlang bovenaan de hitlijsten stonden – is The Royal Gents weer klaar om te schitteren met ‘Volle Maan’. Deze heruitgave combineert tijdloze emotie met een eigentijdse flair en belooft zowel trouwe fans als een nieuwe generatie luisteraars te betoveren. De heruitgave van ‘Volle Maan’ behoudt de diepgaande betekenis die het nummer geliefd maakte, terwijl het een frisse, moderne draai toevoegt. Hiermee bevestigt The Royal Gents hun artistieke veelzijdigheid en het vermogen om muziek te maken die de tijd overstijgt. (PADI)

Info en boekingen: artifex.showevents@gmail.com – 0493 96 27 56.