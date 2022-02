Greg drinkt graag koffie met zijn fans in Tielt

Op zondag 27 maart organiseert zanger Greg voor de tweede keer ‘Met Greg op de koffie’ in de Wattewy in Tielt.

De eerste uitgave was een succes, zodat Greg, samen met zijn lieftallige Jennifer, besloot om ook een tweede editie van een koffienamiddag te organiseren. Nieuw in deze editie is dat de aanwezigen ook kunnen deelnemen aan een tombola, met heel wat leuke prijzen en een heel speciale eerste prijs. Wat die eerste prijs is? Dat blijft echter nog een verrassing. (PADI)

Prijs: 12 euro voor volwassenen (twee x koffie, taart). Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts 7 euro. Voor info en reservatie bel naar 0478 15 21 59.