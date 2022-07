‘Gouden koets’ rijdt met Jacky Lafon doorheen de straten van Blankenberge: “Ik voelde mij precies Koningin Mathilde”

Velen wisten er al maanden van, maar iedereen zweeg, zodat het dan ook een complete verrassing was voor Jacky Lafon toen haar dochter Nathalie omstreeks 16 uur aanbelde aan de woning van Ben en AnnVan den Keybus-Fransen in Blankenberge, waar Jacky op dat moment – samen met Ben en Ann – verbleef. Jacky kwam naar de voordeur, zag haar dochter staan, schrok van de camera’s en flitsende fotografen, voelde zich een kort moment wat duizelig van de emoties, waarna ze de aanwezige vrienden een hartelijke knuffel gaf, regelmatig een traantje wegpinkte én pas dan de ‘gouden koets’ zag.

Vanaf dat moment begon er voor Jacky – die 55 jaar op het podium staat en die dat met twee jaar vertraging kon vieren – een tocht doorheen de straten van Blankenberge.

Jacky wreef haar tranen van geluk weg. © PADI

Zelfs de ‘gouden koets’ moest tijdens het parcours even halt houden voor een tram en ook omdat een weg een korte periode niet toegankelijk was. © PADI

Een heuse triomftocht doorheen Blankenberge, waar ze al zoveel jaren vertoefde in o.a. Kusttheater Colisée en Het Witte Paard. Blankenberge, de stad die haar zo dierbaar is. Op de ene huifkar speelde een orkestje en zaten er genodigden. Daarna volgde de ‘gouden koets’ met Jacky en dochter Nathalie erin en kort ook een ploeg van het vtm-nieuws. Vooraan op de huifkar zaten Albert en Anna van het vtm-programma ‘Familie’, zodat velen kustbezoekers dat eerst zagen en vriendelijk zwaaiden. Toen de mensen bemerkten dat Jacky Lafon in de ‘gouden koets’ zat, hoorden we vaak langs het parcours applaus weerklinken ofwel staken mensen hun handen in de lucht. Velen wisten ongetwijfeld niet dat het haar huldiging was, maar toch is die spontane erkenning van het publiek een bewijs dat ‘zatte Rita’ een populair figuur is én blijft.

Jacky wuifde even bij aankomst aan het Kusttheater Colisée. © PADI

Bij aankomst aan het Kusttheater Colisée stapte Jacky naar binnen, waarna direct Happy Birthday’ weerklonk, gevolgd door het lied ‘Jubilee aan Zee’, gezongen door Wendy Van Wanten, Jan Wuytens, David Vandyck en Frank Van Erum of de mensen die in de komende zomermaanden samen met Jacky op het podium staan in de show in Het Witte Paard.

Toen ze binnen kwam, werd het ook daar haar even te machtig. © PADI

Jacky werd opgewacht door haar muzikale vrienden, waarmee ze tijdens de zomerperiode op het podium van Het Witte Paard staat. © PADI

Jacky begon te snikken, stapte naar het podium, nam de microfoon in de hand, geraakte eerst uit haar woorden niet, waarna ze een dankwoord uitsprak. “Dit is de mooiste dag uit m’n leven. Stel je voor, iedereen maar dan ook iedereen zweeg”, glimlachte ze, waarna ze terug even moest op de tanden bijten. Jacky prees de aanwezigheid van heel wat vrienden, waaronder Willy Naessens en echtgenote Marie-Jeanne, Michel Van den Brande en partner, Ignace Crombé en partner, enz. En hoe beleefde Jacky die koetstocht? “Ik voelde mij precies Koningin Mathilde”, zei ze al lachend tegen ons. (PADI)

Natuurlijk mocht Jacky even meezingen… © PADI

‘Jubilee aan Zee’, van 22 juli tot en met 18 september, telkens om 14.30 uur. Tickets via www.wpevents.be

Frank, David, Jacky, Wendy én Jan. © PADI