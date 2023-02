Good Shape maakt comeback en knalt in Hasselt op jubileumeditie ‘I Love The 90’s’

De populaire boysband Good Shape, die bij ons in de jaren negentig nummer 1-hits scoorde met ‘Give Me Fire’, ‘King Of Your Heart’ en eeuwige roem vergaarde met dé monsterhit ‘Take My Love’, gaat dit jaar weer optreden. Op zaterdag 22 april 2023 doen ze dat meteen in stijl op het immense podium van ‘I love the 90’s – The party’, dat dit jaar zijn 15de verjaardag viert in de Hasseltse Trixxo Arena. De originele bandleden, Koen De Beir, David Cantré en Geert De Meyer, kijken er samen met nieuwbakken Good Shaper David Bruylandt nu al naar uit. “De goesting is gigantisch, we hebben het publiek keihard gemist”, klinkt het in koor.

Met hun debuutsingle ‘Take My Love’ scoorde de nog steeds immens populaire Belgische band Good Shape in 1994 een regelrechte monsterhit. Met de opvolger ‘Give Me Fire’ pakten ze datzelfde jaar meteen ook hun éérste nummer #1-hit én de Zomerhit. Hun derde single ‘King Of Your Heart’bereikte opnieuw de hoogste plek in de hitparade. Al dit succes zorgde ervoor dat Good Shape in een recordtempo uitgroeide tot één van de meest succesvolle boysbands van Vlaanderen. Naast twee succesvolle albums (‘Maniacs Of Love’ en ‘Closer To You’) scoorden ze met ‘Come Closer’ en ‘Stay The Night’ nog twee top 10-hits in de Ultratop 50. De vele Good Shape-fans die al jaren wachten op een reünie worden op hun wenken bediend, want op zaterdag 22 april 2023 is de band één van de blikvangers op ‘I love the 90’s – The party’, dat zijn 15de verjaardag viert in Trixxo Arena Hasselt. Eerder werden ook al 90’s-kleppers Captain Jack, Zippora, DJ Peter Project en Whigfieldaangekondigd voor deze jubileumeditie van de party…and there’s more coming!”

“Wij zijn ongelofelijk dankbaar en kijken er nu al ontzettend naar uit dat we kunnen terugkeren op één van de grootste 90’s podia in Europa. Doorheen de jaren zijn we allemaal tot de conclusie gekomen dat we dat optreden voor een publiek ontzettend hard gemist hebben. In onze gekende outfits en met de bijhorende danspasjes, gaan we er op 22 april een onvergetelijke avond van maken”, zeggen de heren van Good Shape enthousiast. (PADI)

Info over ‘I love the 90’s – The party’, dat op zaterdag 22 april 2023 plaatsvindt in Trixxo Arena Hasselt, met live optredens van o.a. Good Shape, Captain Jack, Whigfield, DJ Peter Project, Zippora e.v.a., vind je op www.ilovethe90s.be