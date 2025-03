Goochelaar Nicholas stelt op zijn 34ste verjaardag ‘Als niets zeker is… is alle mogelijk’ voor in Kursaal Oostende: “Een show met straffe magie”

Op vrijdag 21 maart 2025 speelt Nicholas zijn voorstelling “Als niets zeker is… is alles mogelijk” in Kursaal Oostende. De tournee zit er bijna op. Het is één van de laatste kansen om de goochelaar nog aan het werk te zien met deze voorstelling. Vandaag was voor Nicholas wel een heel speciale dag, want hij vierde zijn 34ste verjaardag. Comedyshow.be trakteerde alvast met feestgebak. Voor Nicholas een verrassing én ook voor de aanwezige pers!

Magie in zijn puurste vorm, geen rook, geen spiegels. Dat is waar goochelaar Nicholas Arnst voor staat. Zijn unieke stijl heeft geleid tot meerdere prime-time tv-series en uitverkochte theatershows. Dat is ook bij zijn huidige tournee het geval. Waar hij vroeger zijn tournee over anderhalf jaar spreidde, toert hij tegenwoordig in compacte blokken. Zo was er een blok in het najaar 2024, en nu in maart is er opnieuw zo’n intensieve en compacte speelperiode ingelast. De tournee is quasi uitverkocht en daarom werd er samen met Kursaal Oostende gezocht naar een extra speelgelegenheid. Op vrijdag 21 maart staat Nicholas in het Kursaal. Het is één van de laatste momenten om hem nog aan het werk te zien met deze voorstelling, want eind maart zit de tournee er definitief op.

Nicholas maakt wat publiciteit voor zijn optreden in Kursaal Oostende. © PADI/Patje

Bovendien heeft Nicholas een bijzondere band met Kursaal. Exact tien jaar geleden speelde hij er een gastoptreden op ‘De Nacht van de Magie’. Het was één van zijn eerste voorstellingen op Belgische bodem. Ondertussen stond hij er al enkele keren opnieuw en nu komt hij dus terug. “In de eerste instantie is het een show met straffe magie. Ik wil geen toeters en bellen of een Las Vegas-show; ik wil zo puur mogelijke, straffe trucs. Mijn betrachting is de mensen laten denken: ‘daar kan geen verklaring voor bestaan’” aldus Nicholas. Na de voorstelling maakt de goochelaar bovendien graag tijd voor zijn fans, hij blijft nog even voor een meet & greet. Na de show mag iedereen die dat wil op het podium goeiedag komen zeggen. (PADI)

Nicholas mocht ook eens de buitenlucht opsnuiven nu hij in Kursaal Oostende was. © PADI/Patje

Tickets en info voor de voorstelling op vrijdag 21 maart via nicholasarnst.be.