Goed nieuws voor de fans van Cirque du Soleil: in maart 2024 brengen ze de kleurrijke wereld van insecten ‘OVO’ naar Antwerpen

De Grand Chapiteau van Cirque du Soleil heeft nog maar net het land verlaten en het gezelschap kondigt zijn terugkeer al aan. Tijdens een beperkte reeks voorstellingen wordt de Lotto Arena in Antwerpen omgetoverd in de kleurrijke wereld van insecten.

‘OVO’ (“ei” in het Portugees) is een kleurrijke onderdompeling in een dag in het leven van een gemeenschap insecten, die werken, eten, kruipen, fladderen, spelen, vechten en op zoek gaan naar liefde in een niet-aflatende stroom van energie en beweging. De show benadrukt door middel van adembenemende acrobatiek de unieke persoonlijkheden en vaardigheden van geselecteerde insectensoorten. Van machtige krekels die stuiteren op trampolines tot een hypnotiserende spin, die zich in haar web kronkelt. De schoonheid van biodiversiteit in al zijn contrasten en levendigheid staat centraal.

“OVO” is de eerste circusproductie bij Cirque du Soleil geregisseerd door een vrouw, Deborah Colker. Voor de herlancering in 2022 werden drie nieuwe acts én nieuwe personages toegevoegd aan de vrolijke ‘OVO’-kolonie om een publiek van alle leeftijden te verrassen. De show bestaat uit een entourage van 100 mensen uit 25 verschillende landen, waaronder 52 artiesten. Sinds de opening in Montreal in 2009 heeft ‘OVO’ meer dan 7 miljoen mensen in meer dan 160 steden en bijna 30 verschillende landen begeesterd. ‘OVO’ is de 25e live productie van Cirque du Soleil, gecreëerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het bedrijf. ‘OVO’ is te zien in de Lotto Arena, Antwerpen van donderdag 14 tot en met zondag 17 maart 2024. (PADI)

Vanaf vandaag zijn de tickets voor ‘OVO’ exclusief online beschikbaar voor Club Cirque-leden. Inschrijven is gratis en kan via cirqueclub.com. De algemene verkoop begint op 23 november op cirquedusoleil.com/ovo.